Juan Carlos Ferrero, el único número uno del mundo del tenis valenciano y ahora entrenador de Carlos Alcaraz, que ha acabado esta temporada también al frente del ranking mundial ATP como número uno con solo19 años, ha recibido este lunes un homenaje en la Copa Faulcombridge en el Club de Tenis de Valencia, del que es socio de honor desde hace más de diez años. El de Ontinyent recibió una placa de manos de la presidenta del club, Paz Zúnica, en un acto en el que estuvo arropado por los directores del ATP Challenger Pablo Andújar y del ITF Pro femenino, Ana Salas, además del presidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana, Antonio Martínez Cascales, que fue a su vez su entrenador, y del tenista Carlos Taberner, uno de los valencianos que disputará el torneo esta semana.

"Tanto Juan Carlos como Toni nos abrieron un camino que pensábamos que no existía, vimos que no teníamos que irnos a Barcelona y por eso el tenis valenciano estará en deuda con ellos. Habéis hecho que el tenis crezca en Valencia" Pablo Andújar - Director de la Copa Faulcombridge y tenista ATP Tour

"Ya me sentía arropado y querido antes del homenaje", ha declarado Ferrero ante el público de la pista central. "Muchas gracias por este reconocimiento, hacía bastante tiempo que no recibía uno, concretamente desde el de mejor coach, que me puse a llorar. Aquí en el CT Valencia tengo tantísimos buenos recuerdos que este reconocimiento me hace mucha ilusión", ha añadido antes de valorar la recuperación del tenis masculino para València con la Copa Faulcombridge que llegó a jugar en sus inicios. "La Comunidad Valenciana se merece todo el nivel tenístico que podamos tener y lo que da ese nivel es tener torneos Challenger como este, y también el ITF femenino. Si podemos tener algún ATP 250 sería lo ideal y obviamente estamos haciendo fuerza para que en un futuro podamos traer algo incluso más importante".

Y es que el de Ontinyent, que a su vez dirige la academia Equelite de Villena, sede también del ATP Challenger de Alicante, sabe lo que supone para los tenistas de la terreta poder jugar cerca de su gente. "Jugar cerca de casa es algo maravilloso, jugar aquí en Valencia siempre lo ha sido y poder tener estos títulos aquí e incluso la Copa Davis fue una experiencia maravillosa. Siempre es motivante como poco jugar en casa y maravilloso de cara a los familiares que puedan venir a verte jugar", ha añadido en referencia a los recuerdos "muy bonitos que tiene en el CT Valencia", donde recordó que jugó "la Copa Faulcombridge con 15 años, el campeonato de España con equipos, la Davis contra Croacia y campeón de un ATP250". Posteriormente colgaría la raqueta en el Ágora en un dobles con David Ferrer, en el marco de un Valencia Open del que llegó a ser su director. Con la Copa Faulcombridge regresa el tenis masculino a València, con el objetivo de ir creciendo primero en el circuito ATP Challenger, un escalón por debajo de ATP Tour.

Sobre Carlos Alcaraz

Y es en este último circuito donde brilla su pupilo, Carlos Alcaraz, número uno mundial aunque se ha visto obligado a renunciar a las Finales ATP y a las Finales de la Copa Davis por una lesión. Ferrero, que recibió también de la ATP el galardón de entrenador del año, ha valorado una temporada que le ha devuelto a lo más alto, como en 2003, aunque ahora como entrenador: “Es diferente. Al final creo que cuando eres jugador te lo tomas de una manera, y como entrenador hay un poquito más de responsabilidad. La gente se fija más en este año por los resultados importantísimos, pero los últimos cuatro años han sido muy bonitos, he crecido como entrenador y como persona al lado de Carlos (Alcaraz) y estoy contento de cómo están yendo las cosas”.

Reconocimientos

La presidenta del club valenciano, Paz Zúnica ha sido la primera en intervenir en el acto de homenaje a Ferrero, una cuenta pendiente que tenían con el ganador de 17 títulos ATP en 35 finales y campeón dos veces de la Copa Davis con España, además de vencedor de Roland Garros y número uno del mundo durante 8 semanas: "El CT Valencia está de enhorabuena porque hemos recuperado la Copa Faulcombridge, y queremos rendir un merecido homenaje que teníamos pendiente a nuestro socio de honor, siempre vinculado de corazón con nuestro club, y queremos que se fortalezca, porque esta también es su casa. Mejor momento que este imposible para hacerlo".

"Aquí en el CT Valencia tengo tantísimos buenos recuerdos que este reconocimiento me hace mucha ilusión" Juan Carlos Ferrero - Ex número uno del mundo y entrenador de Carlos Alcaraz

Pablo Andújar ha destacado lo que ha supuesto Ferrero: “Para el tenis valenciano ha sido una figura fundamental para todos los que llegamos después. Tanto Toni como él nos abrieron un camino que pensábamos que no existía, vimos que no teníamos que irnos a Barcelona y por eso el tenis valenciano estará en deuda con ellos. Habéis hecho que el tenis crezca en Valencia y habéis acercado al fan el tenis”. Ana Salas ha agradecido en nombre del tenis femenino su papel inspirador: "Hay que agradecer a Juan Carlos, y a Toni, en nombre de todas las chicas porque nos has inspirado a todas. Es un honor para mí estar cerca de todos vosotros".

Martínez Cascales confesó que “me ha tocado la lotería cada año con Juan Carlos desde que su padre Eduardo me regaló este décimo una noche de 1990. Lleva 32 años tocándome. Ha sido la suerte de mi vida, seguimos trabajando juntos y para mí no hay palabras”. "Quiero agradecer al CT Valencia por la labor histórica que ha hecho por el tenis valenciano y ahora como presidente de la Federación lo valoro mucho más. Juan Carlos es un hito. Aspecto fantástico, y para el tenis valenciano y español es fenomenal, y el tenis lo agradece todo este esfuerzo", ha añadido respecto al doble torneo que acoge esta semana.

Carlos Taberner, por su parte, ha reconocido que "es un lujo estar con ellos, es mi ídolo desde pequeñito, empecé viendo partidos suyos, y tengo admiración y respeto hacia él y Toni (Cascales). Ha tenido una carrera magnífica y es una gran persona, se merece este homenaje y muchas cosas más".

Arranca el cuadro principal de la Copa Faulcombridge

El torneo Challenger ATP de la Copa Faulcombridge Ciudad de Valencia ha celebrado este lunes el estreno de la primera jornada del cuadro final con 32 jugadores, mientras se completaba la segunda ronda de la previa clasificatoria. El serbio Nikola Milojevic se impuso al español Daniel Mérida por 6-3, 7-5 para pasar a segunda ronda. Hubo otro partido con protagonismo balcánico entre Miljan Zekic y Dusan Lajovic con victoria del primero por 6-3, 7-5. Además, el portugués Nuno Borges logró imponerse en sesión vespertina al belga a Kimmer Coppejans por un marcador de 6-3, 6-2. Por último, el francés Luca Van Assche avanzó a segunda ronda ante el argentino Andrea Collarini, que se retiró cuando el marcador marchaba 6-2, 2-0.

En la fase previa, los españoles Álvaro López San Martín, Javier Barranco y Pablo Llamas apearon al italiano Alessandro Giannessi, al tunecino Moez Echargui y al también español Eduard Esteve, respectivamente. También pasaron el italiano Salvatore Caruso, que dejó fuera al alemán Rudolf Molleker; y el también transalpino Gian Marco Moroni que dejó fuera a su compatriota Giovanni Fonio; y el ruso Ivan Gakhov, que eliminó al también moscovita Andrey Chepelev.

Y en la fase previa del ITF Pro 80.000$ femenino Open Ciudad de Valencia, en una jornada marcada por el viento y la lluvia por momentos, pasaron al cuadro principal la francesa Lucie Nguyen Tan, la maltesa Francesca Curmi, la tenista de Burundi Sada Nahimana, las italianas Nuria Brancaccio y Angelica Moratelli, y la española Claudia Hoste. Ya en la sesión vespertina avanzaron al cuadro final Yrina Shymanovich la eslovena Veronika Erjavec.

Fuera ya del torneo, salvo la opción de lucky loser, quedaron la portuguesa Ines Murta, la rumana Ilona Georgiana Ghioroaie, la algerina Ines Ibbou, la italiana Diletta Cherubini, la estadounidense Chiara Scholl y la rumana Andreea Prisacariu. También cayeron la turca Cagla Buyukakcay y la española local Lucía Cortez.