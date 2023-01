Bernabé Zapata Miralles (València, 12/01/1997) atiende a SUPER, solo unos días antes de iniciar una temporada que anhela que sea la de su confirmación en la élite, tras vivir en la pasada un ascenso meteórico de 52 puestos en el ranking mundial. Del 124 al 72.

2022 ha sido un año magnífico para Bernabé Zapata. ¿Cómo cree que lo recordará con el paso del tiempo?

Ha sido el mejor año de mi carrera. Sumé muchísimas experiencias y aprendizajes tanto en lo tenístico como en lo mental. Y me quedo con esas buenas sensaciones para empezar este nuevo año. El haber hecho un 2022 tan bueno me da mucha confianza.

¿Seis victorias en Roland Garros y los octavos de final con ‘Sascha’ Zverev son la mejor portada de su año?

Sin duda, fue el momento más bonito, marcó un antes y un después, y significó un subidón muy grande en el ranking y en la confianza. Me ha ayudado muchísimo a seguir superando barreras.

Entró por primera vez en el top 100. Desde enero a diciembre ascendió más de 50 posiciones en el ranking ATP.

En el tenis es fundamental que los resultados acompañen para progresar. En todos los aspectos, Roland Garros me catapultó, y uno de ellos fue en la lista ATP, me dio muchísimos puntos, y eso permite jugar torneos de mayor nivel, prácticamente, participar en todo el circuito ATP hasta final de temporada. En parte, la mejora de mi ranking ha venido al jugar estos torneos que dan más puntos y más opciones de ascender fácilmente.

¿El haber ganado a jugadores del top 20-30 como Fritz, Isner o Rune le hacen creer en que puede alcanzar ese nivel en unos meses?

Como has dicho, eso te carga las pilas de la confianza. Cuando te enfrentas a jugadores de ranking tan alto y compites al máximo nivel, aunque no ganes, pero si juegas de tú a tú con ellos, te hace ver que si sigues trabajando duro el paso no es tan grande. Si haces las cosas bien, sabes que tendrás posibilidades de crecer y jugar al tenis de alto nivel.

De todos ellos, ¿qué partido se le ha quedado grabado como ejemplo a seguir?

Me quedo con la victoria frente a John Isner en la tercera ronda de Roland Garros. Por todo, por el escenario, el momento, la ronda... y todas las emociones vividas en el prepartido, durante el partido y el hecho de ganar en un Grand Slam a Isner. Además, para todos los españoles, a los que nos encanta la tierra batida, París es el torneo más importante.

Después pasó la ‘qualy’ en Wimbledon y accedió directamente al cuadro principal de Nueva York. Seguro que afronta extramotivado el Australian Open, su ‘espinita’.

Correcto. Ahora iré directo al cuadro final. La gira oceánica no se me da muy bien. Es extraño porque me siento cómodo en Australia, me gusta Melbourne... pero las condiciones son rápidas y no me son muy favorables y nunca he podido ganar un partido en toda la gira. Por lo menos, lo positivo es que voy con un margen de mejora grande y, a partir de ahí, intentaré sacar el máximo rendimiento a esta primera parte de la temporada. Quiero disfrutar y seguir sumando experiencias.

¿Cuál es el planning de su inicio de temporada 2023?

Estoy en Pune, donde jugaré la primera semana del año en el 250 de La India. Luego voy a Auckland (Nueva Zelanda) y, finalmente, a Australia, dos semanas de preparación ATP y a la tercera, a jugar el Australian Open.

Este año se dio a conocer para el gran público... ¿Pero cómo y cuándo empezó su pasión por el tenis?

Mi hermano David tiene 3 años más que yo. Mis padres lo apuntaron con 6-7 años. Y Yo, con 3-4 años, uno de esos días que les acompañaba a verlo, les pedí jugar yo también. Me llamaba la atención desde pequeño, y ellos tenían afición. Decidieron apuntarme al Sporting Club y, a partir de ahí, vino todo lo que sigue...

¿Sus primeros ídolos?

Rafa siempre ha sido, por supuesto, el jugador español predominante, pero yo siempre intentaba seguir los pasos de David Ferrer. Personalmente, me encantaba como jugador, aparte de que es una gran persona y tengo buena relación con él. Actualmente, me fijo mucho en Pablo Andújar, lo admiro mucho por sus tantos años en la élite del tenis. Es una gozada hablar con Pablo sobre las experiencias que nos deja este deporte y cómo él ha ido gestionando las situaciones. Tener una persona así para poder hablar me está ayudando muchísimo en mi carrera tenística en cuanto a gestionarla adecuadamente.

¿Relación profesional o, simplemente, amistad?

No. Es por amistad, por ahora. Él seguramente anunciará este año que se retira. Es por amistad pura.

¿Aprendió de ellos el carácter guerrero o le viene de serie?

La lucha caracteriza a los españoles, al jugador de tierra, desde pequeños se nos ha inculcado mucho pelear dentro de la pista por cada bola, en intercambios largos... Intento ir fijándome en la actitud de Rafa y, hoy en día, la que tiene Carlos Alcaraz, o la que mostraba David. Una actitud muy luchadora y muy positiva.

Por cierto, ¿cómo disfruta del poco tiempo libre que les queda a los tenistas?

Me gusta un montón jugar de vez en cuando al fútbol, me lo pasó muy bien y disfruto muchísimo. Ahora, últimamente, estoy jugando al pádel con Tamara Icardo, número 18 del mundo, que es valenciana. Trabaja la preparación física en el mismo centro que yo. Nos hemos conocido hace poco. Cuando me toca despejarme me gusta ir de cena y beber buen vino, esas son las aficiones con las que gasto mi tiempo.

Fan del fútbol... Habrá disfrutado entonces con el Mundial.

¡Sí! (sonríe). Yo ya anuncié que la selección de Marruecos iba a hacer un buen resultado, me gustaba cómo jugaba. Semifinales.

¿Qué colores tiene en el mundo del balón?

La eterna pregunta (ríe)... Yo soy del Valencia CF, pero últimamente, por la buena relación que tengo con Dani Cárdenas, el portero, estoy yendo y viendo al Levante UD siempre que puedo. Me ilusiona el proyecto de que vuelvan este año a Primera, creo que son ahora terceros. Mi deseo para 2023 es que suban, y que el Valencia vuelva a ser lo que era.

Y, de vuelta al tenis, ¿cuáles son los deseos y objetivos?

No me marco ningún objetivo de ranking, sé que cada año el tenis cambia y es diferente, pero me encantaría ganar un torneo ATP. Intento no ponerme metas a largo plazo, sino seguir mejorando para jugar los buenos torneos. Ahora tengo la suerte de que el ranking que me he ganado me acompaña para poder hacer un buen calendario ATP. Sobre todo, trataré de subir mi nivel e ir enfrentándome a los mejores. El título ATP me lo marco más como un deseo que como un objetivo.

¿Cómo valora la elección de Ferrer como capitán español?

Es una alegría que lo hayan nombrado a él. Todos los jugadores españoles lo respetamos muchísimo, él es muy trabajador, le va a aportar mucho al equipo de Copa Davis. Me pone muy feliz que David sea el capitán, está muy ilusionado y tiene muy buena relación con todos los jugadores, que eso es muy importante, así que seguro que le va a ir genial.

Por último, en su opinión, ¿a qué se debe el buen momento del tenis valenciano?

Siempre ha habido mucha tradición aquí, ahí han estado Juan Carlos Ferrero, David Ferrer, Roberto Bautista actualmente... Ahora Pedro Martínez, Carlos Taberner y yo somos la imagen de relevo... Los tres hemos ido a una desde pequeñitos. Hay mucha afición al tenis en la Comunitat, ha vuelto la pasión. De hecho, cuando se jugó la Davis en València La Fonteta se llenó bastante. Eso me gusta, y creo que se debe a esa afición de nuevo por este deporte.

¿Lo del dobles con Pedro Martínez va en serio?

Hay mejor sintonía fuera de la pista que dentro (ríe). Con Pedro y Carlos tengo relación más allá del tenis. A mí me cuesta más, pero Pedro sí es un gran doblista.