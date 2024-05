Alcaraz entra en contacto con la central de Roland Garros

El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, entró en contacto este miércoles con la pista central de Roland Garros, donde tuvo hora y media de entrenamiento junto al francés Lucas van Assche.

Nada más llegar a la capital francesa, el español, que ha estado ausente de las pistas en las últimas semanas por problemas físicos, acudió a la sede del torneo para ver sus primeras sensaciones.

Alcaraz entrenó con normalidad

Y en el escenario donde el año pasado caía en semifinales ante Novak Djokovic, al que contaba con destronar, aquejado de tirones, pareció estar en buenas condiciones para afrontar su cuarta participación en el Grand Slam de la tierra batida, en busca de su tercera corona en un grande.

Alcaraz no pudo participar en Montecarlo y Barcelona y en Madrid cayó en cuartos de final, antes de darse de baja también de Roma.

Sinner, pendiente de confirmar

También se ejercitó en la central el italiano Jannik Sinner, que aspira en este torneo a arrebatar el número 1 del mundo a Djokovic, aunque su participación no está asegurada. El transalpino, que en Australia ganó el primer Grand Slam del año, tuvo que retirarse en los cuartos de final de Madrid y no pudo participar en Roma, y no pareció tener problemas en su entrenamiento con el japonés Kei Nishioka.

Sinner posa con su título del Open de Australia / Joel Carrett

Por tercer día se ejercitó en la central Rafael Nadal, que esta vez lo hizo frente al suizo Stan Wawrinka, aunque no tuvo el mismo fervor popular que le acompañó en las dos primeras sesiones.