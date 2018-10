Monbus Obradoiro - Valencia Basket: a por el tres de tres lejos de La Fonteta

El Valencia Basket no para y hoy juega su tercer partido de esta semana, el tercero a domicilio de forma consecutiva. Un duelo en Santiago ante el Monbus Obradoiro que, de ganarlo, supondría el pleno de victorias tras las del domingo pasado en Murcia y el miércoles en Ankara en la Eurocup. Además, el triunfo es muy necesario después del difícil calendario para arrancar la Liga Endesa que han tenido los de Jaume Ponsarnau, con duelos ante Unicaja en Málaga y Real Madrid en La Fonteta, y que le tiene con dos derrotas y un solo triunfo.

El de esta tarde en el Pabellón Fontes do Sar será un duelo de reencuentros por ambos bandos. El más destacado, la vuelta de Matt Thomas a Santiago, ciudad en la que jugó la temporada pasada, su primera fuera de Estados Unidos, defendiendo la camiseta del Monbus Obradoiro. No será, sin embargo, la primera vez que Thomas pise el Fontes do Sar con la camiseta del Valencia Basket, pues fue en ese mismo pabellón donde hace varias semanas hizo historia batiendo el récord de anotación en un concurso de triples de la Liga Endesa. Seguro que la afición gallega le da una calurosa bienvenida a un jugador que en tan solo un año en Santiago dejó una gran impronta tanto personal como deportiva.

El otro reencuentro se dará en la otra dirección, y es que será la primera vez también en la que Tryygvi Hlinason se enfrente al que es su equipo. El pívot islandés, fichado hace dos veranos y que el año pasado tuvo que jugar más de lo esperado por culpa de las lesiones, fue cedido en el pasado mercado al Monbus Obradoiro, donde promedia 6 puntos, 5,7 rebotes –2 de ellos en ataque– y 8,7 de valoración en una media de 18 minutos en pista. Unos números más que destacados para un joven jugador que necesita, sobre todo, minutos para volver la próxima campaña a València lo más preparado posible.

En el apartado físico, que tantos quebraderos de cabeza da últimamente al Valencia Basket, hasta tres jugadores han viajado a Santiago sin saber si podrán participar o no en el encuentro. Se trata de Fernando San Emeterio, Louis Labeyrie y Alberto Abalde. El primero no ha debutado aún en partido oficial esta temporada por unas molestias en la rodilla, pero está ya casi totalmente recuperado y según sus sensaciones podría debutar hoy. Labeyrie, por su parte, se ha perdido los dos últimos partidos del equipo taronja por una distensión en el aductor de la pierna izquierda, aunque también ha viajado con esperanzas de poder participar en el duelo de esta tarde. Por último, Alberto Abalde volvió de Ankara con unas pequeñas molestias en el psoas de la pierna derecha, aunque el entrenador Ponsarnau se mostraba optimista en la rueda de prensa previa de poder contar con el gallego. Tras la derrota por 96-77 del curso pasado, no valen más despistes en el Fontes do Sar.