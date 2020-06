Queralt Casas: "Espero no moverme más y quedarme mucho tiempo en València"

Endesa y la Federación Española de Baloncesto han coronado este lunes 8 de junio a la internacional del Valencia Basket Queralt Casas como la MVP Nacional de la temporada 2019/20. Un galardón que ha sido "entregado" de manera virtual y que habían adjudicado a través de sus votaciones los entrenadores, capitanas, expertos y aficionados de la LF Endesa.

Un galardón que ha sido entregado por Jorge Garbajosa, Presidente de la Federación Española de Baloncesto, y José Bogas, CEO de Endesa, quienes han destacado en sus palabras tanto la importancia que han tenido este año en la competición las jugadoras nacionales como el crecimiento mediático alcanzado a través de la llegada de Endesa como title sponsor.

El reconocimiento había sido otorgado a través de la unanimidad en las votaciones realizadas entre los diferentes estamentos de la competición llevando a Queralt Casas (Valencia Basket) a imponerse tanto a Vega Gimeno (Mann-Filter Casablanca) como a Laura Gil (Perfumerías Avenida).



Visiblemente emocionada y con un claro mensaje de agradecimiento en sus palabras, Queralt Casas compareció ante los medios de comunicación para poder hacer balance de una temporada histórica para la jugadora gerundense.

Un año en el que Queralt había regresado al baloncesto español y que resumía en sus primeras palabras como MVP Nacional de la temporada: "Estoy súper contenta de haber vuelto a casa, de haberlo hecho de la mano del Valencia Basket y de haber podido jugar cerca de los míos. Quiero dar las gracias a todos aquellos que me han votado para poder hacerme con este reconocimiento en un año en el que me he sentido muy bien en una Liga que me ha sorprendido mucho. Llevaba cinco años fuera en los que había ido siguiendo la competición, pero he notado un gran cambio a nivel de repercusión mediática con un gran crecimiento para la Liga".

Algo más complicado le resultó a la exterior internacional el poder valorar a fondo una temporada condicionada por la Covid-19 pero que puntúa con buena nota: "Ha sido una temporada muy atípica lo que hace que sea difícil el poder hacer una valoración, pero creo que ha sido un buen año en el que, sin ser el equipo favorito, hemos estado bien. Nos hubiera gustado ver cómo hubiéramos respondido en esa fase final, pero estamos muy contentas ya que hemos disfrutado mucho como equipo y también a nivel personal. Quizá no esperaba un rendimiento tan alto como para poder llegar a alcanzar el MVP Nacional, pero si mi juego ha gustado y eso ayuda a que las niñas pequeñas se enganchen, estoy encantada de que haya podido ser así".

Una temporada de buenos momentos y en el que Queralt tiene claros cuáles fueron sus momentos más dulce: "Como jugadora fue espectacular el poder vivir la Copa de la Reina que se disputó en Salamanca. Nos gustó mucho el poder tener ese ambiente y el haber jugado ante tantísima gente, eso es lo que buscas como jugadora así que estoy muy feliz de haber vuelto y espero no moverme más para poder quedarme muchos años más aquí".



Garbajosa elogia el trabajo de Queralt Casas

A través de sus palabras, el Presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, quiso reconocer el trabajo realizado por Queralt durante toda la temporada, así como los diferentes logros que han hecho de ella la jugadora más destacada de la competición.

Un galardón que supone la mejor recompensa en su año de retorno a la LF Endesa: "Entregamos este premio manera atípica a una gran jugadora como Queralt que ha demostrado que comenzamos a encontrarnos en el ecosistema adecuado para que grandes jugadoras como ella vuelvan a disputar la LF Endesa. Gente como Queralt hace que el nivel de la Liga suba lo que nos hace percibir que estamos ante un futuro esperanzador".

De este modo, el presidente de la FEB iniciaba una intervención en la que ha querido agradecer a Endesa su llegada a la competición como un movimiento clave dentro de la estrategia de crecimiento desarrollada por la FEB durante los últimos años: "Creemos que hay motivos para el optimismo y la Copa de la Reina disputada en Salamanca, con un ambiente a reventar, así como los datos de audiencia, nos llevan a pensar que podemos tener un amplio recorrido. La llegada de Endesa ha tenido mucho que ver porque, aunque su apuesta por el baloncesto es ya legendaria, su llegada a la LF Endesa nos permite afrontar el futuro con un mayor optimismo".

Y es que si algo parecen tener claro tanto la FEB como Endesa son sus pasos en común de cara a un futuro con una hoja de ruta clara: "Trabajamos para que las jugadoras se sientan cómodas y reconocida, para que las niñas se vean reflejadas y quieran imitarlas y para que todo ello repercuta en el baloncesto femenino. Cada euro o minuto invertido en ellas te lo devuelven multiplicado por mil".



Apoyo de Endesa

Por su parte, el CEO de Endesa, José Bogas, reconoció el papel realizado por Queralt transmitiendo a la jugadora catalana el mensaje de felicitación de todo el baloncesto español: "Queremos dar la enhorabuena a Queralt por su gran año en el Valencia Basket dando continuidad al éxito del verano pasado en la selección. Además, lo ha hecho con el voto del público, que tiene más mérito".

Del mismo modo, Bogas quiso dirigirse a la MVP nacional a través de unas palabras de reconocimiento a la labor de las jugadoras españolas: "Sois referentes de las niñas y niños que están empezando en el mundo del baloncesto. Estamos agradecidos de que jugadoras como vosotras sean referentes de nuestros jóvenes y orgullosos de contar con personas como tú".

Sobre su relación con las selecciones, Bogas añadió que: "Hemos sido partícipes de una época increíble de baloncesto, con una gran generación de jugadores y jugadoras. Teníamos la espinita de no estar en la Liga Femenina, y lo conseguimos esta temporada. El proyecto merece la pena y lo sabíamos. Queremos estar al lado de baloncesto en todos los momentos, no sólo en los éxitos".

En su reflexión acerca de una temporada 'diferente' de la LF Endesa, el consejero delegado ha querido ver el lado positivo: "Ha aumentado la audiencia televisiva, la asistencia a la cancha, y la repercusión en los medios. Vamos a seguir caminando de vuestra mano para hacer crecer el baloncesto femenino".

Del mismo modo, Bogas dio la primicia de un proyecto sobre el que se está trabajando desde Endesa y que llena de orgullo a la compañía: "Hablamos de un proyecto de innovación social, que se apoya en la FEB (nuestros socios expertos) y que quiere investigar las causas del abandono del baloncesto en las chicas en fase temprana. Queremos reducir ese porcentaje de abandono, pero también queremos ver cómo los valores del baloncesto les han ayudado en su vida personal o profesional después de dejar el deporte".

