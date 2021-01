Lágrimas de Víctor Luengo y condolencias en el adiós del Maestro

Pocas personas eran tan queridas en el mundo del baloncesto, y no solo valenciano. El fallecimiento de Miki Vukovic ha caído como un jarro de agua fría en todos los que le conocieron y en quienes disfrutaron de las enseñanzas del 'Maestro', ya fuera en el Dorna Godella o en el entonces Pamesa Valencia, clubes en los que ganó títulos para la historia.



El partido de Euroliga entre el Valencia Basket y el Estrella Roja ha quedado en un segundo plano ante el adiós del que fue elegido el mejor entrenador en la historia del club y las reacciones no se han hecho esperar en las redes sociales.



Instituciones como el Valencia CF o la ACB, jugadores como Víctor Luengo y jugadoras como Anna Montañana, Amaya Valdemoro o Ana Belén Álvaro, el que fuera elegido segundo mejor entrenador de la historia taronja por detrás de él, Pedro Martínez, el también entrenador Roberto Íñiguez e incluso el seleccionador nacional, Sergio Scariolo fueron algunos de los primeros en mandar sus mensajes de pésame a través de las redes sociales, aunque las reacciones se irán sucediendo sin duda en las próximas horas y días.



Víctor Luengo, con quien ganó el primer título del club con la Copa del Rey de 1998, no pudo evitar romper a llorar en el descanso del partido entre el Valencia Basket y el Estrella Roja, tras ver un emotivo vídeo de homenaje en el videomarcador de La Fonteta.



Instantes después, se despidió de él a través de las redes sociales. "Contigo empezó todo maestro. Hoy te lloro como a un padre. Hasta siempre Miki. Gracias por tanto".





Contigo empezó todo maestro. Hoy te lloro como a un padre. Hasta siempre Miki. Gracias por tanto pic.twitter.com/63RHBG3pHb — Víctor Luengo 15 (@vicluengo) January 15, 2021

Tristes por el fallecimiento de Miki Vukovi?, gran entrenador, gran caballero, gran amigo de nuestra familia — Sergio Scariolo (@sergioscariolo) January 15, 2021

Descanse en paz. Entrenador fantástico que los que tuvimos la suerte de conocerlo como persona lo queríamos mucho. https://t.co/qTHnwgKzvu — Pedro Martínez (@pedroma2014) January 15, 2021

Hoy me ha tocado llorar, hoy se ha ido una de las personas más importantes de mi vida, mi entrenador, mi amigo del alma. Gracias Miki Vukovic por estar siempre conmigo, gracias maestro, siempre en mi corazón.DEP pic.twitter.com/8F1XqziC0r — Amaya Valdemoro (@valdemoro13) January 15, 2021

DEP Miki Vukovic. Se va un entrenador q cambió la historia del basket valenciano y personalmente la mía. Gracias por todo.

Esta foto lo dice todo. pic.twitter.com/NKncv1jg3g — Anna Montañana (@AnnaMontanana) January 15, 2021



DEP Miki Vukovic. Una grandísima persona. Siempre humilde y atento. Te echaremos de menos!!! — Fernando Gómez (@10fernandogomez) January 15, 2021

Sergio Scariolo destacó:"Tristes por el fallecimiento de Miki Vukovic, gran entrenador, gran caballero, gran amigo de nuestra familia".Pedro Martínez también se despidió: "Descanse en paz. Entrenador fantástico que los que tuvimos la suerte de conocerlo como persona lo queríamos mucho".Roberto Íñiguez fue también muy emotivo. "Maestro, estuvimos juntos en Agosto, te vi mejor que nunca, positivo y contento. Me diste los mismos consejos de siempre, algunos aún no consigo seguirlos... Este poema me lo envió alguien que quiero cuando falleció mi padre hace año y medio. DEP Miki, algo más que un entrenador".De entre sus pupilas, Amaya Valdemoro subió un emotivo vídeo con palabras hacia su Maestro.La valenciana Anna Montañana destacó que "DEP Miki Vukovic. Se va un entrenador q cambió la historia del basket valenciano y personalmente la mía. Gracias por todo. Esta foto lo dice todo".También se sumó a las muestras de cariño una leyenda del fútbol valenciano como Fernando Gómez, quien destacó que "era una grandísima persona, siempre humilde y atento".