Ponsarnau: "No hay duda del compromiso, sí de la fuerza mental"

Jaume Ponsarnau, reconoció tras la derrota sufrida ante el Joventut, que es la cuarta seguida en la ACB, que el equipo "no es sólido y no es consistente" para compaginar esta competición con una Euroliga en la que el jueves deben ganar en la última jornada para tener opciones de clasificarse para el 'top 8' pero subrayó que el "compromiso" es claro.

"El equipo ha dado muestra de una calidad competitiva muy buena esta temporada, un ejemplo es que hemos ganado a todos excepto Tenerife. Eso muestra que no hay duda de la capacidad competitiva pero sí que hemos demostrado que para competir en la Euroliga y la ACB el equipo no es sólido y no es consistente", señaló en una rueda de prensa.

"Aunque por momentos haya jugadores que no muestren intensidad no hay ninguna duda del compromiso, no la tengo. Sí que la tengo de la fuerza mental, hay jugadores que hoy han jugado muy mal porque no sabían cómo salir del pozo", añadió.

Ponsarnau dijo que se encontró en el vestuario "muchos jugadores con la cabeza baja" por saber que lo hicieron mal y dijo que deben pasar página y prepararse para el encuentro del jueves. "Mi receta, calma para recuperar la fuerza y la mentalidad", apuntó el técnico.

"Lo primero es decir que el Joventut ha hecho un partidazo. Nuestra puesta en escena no ha entendido la importancia de no dejarles jugar cómodos. Han hecho unos porcentajes fantásticos y hemos actuado bien sobre el balón a momentos pero incluso ahí han encontrado el acierto y la calidad que nos ha hecho mella", señaló.

Por su parte, Guillem Vives reconoció que incluso le costaba "analizar" cómo fue el encuentro. "Han sido superiores en todos los aspectos. Lo hemos intentando pero no ha sido suficiente. Nos ha faltado mucho incluso para competir. No hemos podido ni hacerlo", concluyó. EFE

