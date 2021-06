Williams y Kalinic no seguirán en Valencia Basket

Williams y Kalinic no seguirán en Valencia Basket EFE

Nikola Kalinic y Derrick Williams, dos de las estrellas de Valencia Basket en la 20/21, no seguirán el próximo curso. Así lo avanza À Punt Esports.

En caso del serbio, que el Valencia Basket no haya conseguido plaza Euroliga ha sido el detonante. El alero quiere jugar en la máxima competición continental de clubes y el conjunto 'taronja' solo le ofrece la posibilidad de disputar la Eurocup, por lo que buscará nuevos proyectos para seguir con su carrera profesional.

Por otra parte, en cuanto al ala-pívot americano, su flojo rendimiento en algunas fases de la competición y su elevada ficha han hecho que el club no le ofrezca una ampliación del contrato. Cabe destacar que Williams llegó el pasado verano con la etiqueta de estrella, pero que no se ha echado al equipo a la espalda en momentos importantes y de forma sostenida a lo largo del curso. Por ello, el club no le ha ofrecido seguir.