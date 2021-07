La nacionalización de Mike Tobey le permitió jugar el Preolímpico con Eslovenia junto a su compañero en el Valencia Basket Klemen Prepelic y la gran estrella de la NBA Luka Doncic. Su rendimiento fue tan espectacular que hasta aficionados de Dallas piden en redes sociales su fichaje por su buena conexión con la estrella eslovena. Y es que sus números en sus primeros partidos con la selección fueron espectaculares, con 15 puntos y 7,5 rebotes, para 20,5 de valoración.

Ya con el billete para Tokio en el bolsillo, el pívot taronja explica en una entrevista a Eurohoops sus sensaciones como internacional esloveno y las claves de su buena conexión con Luka Doncic.

Miha, como así le llaman en Eslovenia, explica que "al principio no me di cuenta, pero la gente me estaba mandando estos mensajes de Dallas. Definitivamente, es algo divertido de ver. Todo lo que involucra a Luka recibe mucha atención. Supongo que estar en la pista con él y todo eso… recibo algo de esa atención de manera secundaria. Supongo que la gente vio que jugamos bien juntos".

Y al respecto añade que "es uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Yo? Entré y jugamos el ‘pick n roll’. Trataba de hacer lo que fuera necesario en cada situación ofensiva, leer lo que trataba de hacer. Le doy todo el crédito por toda la química que pudimos obtener de inmediato. Para mí, fue una de las cosas más divertidas que he vivido jugando al baloncesto".

La presencia de Prepelic en el equipo le ayuda también, aunque se ha adaptado enseguida a todos sus nuevos compañeros. "El equipo en general es un grupo de grandes chicos. Todo el mundo es muy cercano y muy abierto. Nos divertimos. Todo el mundo es competitivo y todo el mundo quiere ganar, pero al mismo tiempo todo el mundo se lo está pasando bien. Es muy divertido jugar en este equipo".

Respecto a sus opciones en la cita olímpica, no se pone límites aunque admite la dificultad del grupo en el que jugarán de inicio. "Estamos en un grupo difícil. Tenemos a Argentina y España, los equipos que estuvieron en la final del Mundial hace dos años. Dos de los mejores equipos del mundo. Son los Juegos Olímpicos, sabemos que vamos a una competición en la que todos los equipos tienen mucho talento. Vamos a ir allí y vamos a pelear. Vamos a jugar nuestro baloncesto. Nuestro objetivo es alcanzar el mayor éxito posible. No voy a decir nada específico, pero vamos a salir a ganar", señaló en declaraciones a Eurohoops.

Cabe recordar que contra Croacia, Tobey sumó 26 puntos y 11 rebotes, en un partido en el que Klemen Prepelic llegó también hasta los 31 puntos.