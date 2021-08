Uno de los protagonistas del encuentro del viernes en Teruel fue el ala-pívot Jaime Pradilla. El interior aragonés señaló tras el compromiso que el equipo le había dado “buenas sensaciones en el primer partido". "Al final, llevábamos dos semanas de preparación. No estábamos todos, ha habido chavales de la cantera, del LEB Plata, que han subido a ayudarnos. Al final era el primer partido, le hemos puesto mucha energía y la verdad es que creo que hemos dado muy buenas sensaciones”.

Pradilla fue titular, acabó el choque con 8 puntos y 5 rebotes y protagonizó una excelente puesta en escena. El propio jugador taronja reconoce que llega en un estado de forma "bastante bueno, porque había ido con la selección". "Me he sentido muy bien en pretemporada y hoy al ser el primer partido he podido demostrarlo”, incide.

En un encuentro marcado por las cinco ausencias de jugadores profesionales, fueron también cinco los jugadores del filial que completaron convocatoria. Guillem Ferrando, Millán Jiménez, Gonzalo Bressan, Rafael Vila y Alejandro Bellver aportaron entre todos 24 puntos y 6 rebotes al triunfo taronja. La presencia de estos jugadores es, en opinión de Pradilla, “una muy buena noticia para nosotros, porque nos han estado ayudando, para el club y sobre todo para ellos. La verdad es que los cinco están entrenando desde el primer día con nosotros, nos están ayudando mucho a entrenar y hoy se ha demostrado y lo han hecho genial”.

El equipo taronja dispondrá este fin de semana de descanso tras completar las dos primeras semanas de entrenamiento, que el ala-pívot aragonés no duda en señalar que “están siendo duras, pero la verdad que muy bien". "Peñarroya nos está transmitiendo mucha energía, al final es lo que él quiere, que juguemos con mucho ritmo, con mucha energía y que haya muy buen ambiente”.

Sobre su objetivo personal para esta temporada, Pradilla señala que espera “seguir creciendo y seguir ayudando al equipo en todo lo que pueda, pero sobre todo seguir creciendo. Porque si yo sigo creciendo podré ayudar todavía más al equipo”.