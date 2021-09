Ha llegado en forma y con ganas de seguir demostrando que es el gran estandarte de este Valencia Basket. Bojan Dubljevic, el valenciano de Montenegro, ha pasado el período estival «en casa, con mi familia y luego en València». Sin competiciones de por medio confiesa a Superdeporte que no ha hecho «nada especial. Nuestro verano no es como muchos imaginan en un yate y disfrutando, es entrenando igual que aquí sólo que en tu país y con la familia». En este sentido, nos cuenta que ha «trabajado algunas cosas diferentes» ya que «cuando eres jugador no paras, necesitas entrenar».

Algo que le ha hecho verse «bien» en esta pretemporada y teniendo en cuenta que con la llegada del nuevo entrenador, Joan Peñarroya, «los entrenamientos son más duros». «Este año tenemos más entrenamientos, es la principal diferencia con respecto a estos últimos años», matiza, al tiempo que explica que «el estilo de baloncesto también es diferente, no es como antes». «Ahora jugamos más rápido, con transiciones y demás, por eso ahora necesitamos correr más», continúa entre risas. Un estilo que si permite ganar más le parecerá sensacional pues «a mí lo que me gusta es ganar partidos, me da igual el estilo. Si hay que tirar con la pierna para ganar, pues tiramos con la pierna. Al final eso es lo más importante».

"A mí lo que me gusta es ganar partidos, me da igual el estilo. Si hay que tirar con la pierna para ganar, pues tiramos con la pierna"

No obstante, quiso dejar claro que «Joan (Peñarroya) es muy buen entrenador y muy buena persona. Hemos empezado muy bien este año, creo que vamos a tener una buena relación entre jugadores y entrenadores, y creo que vamos a dar un paso adelante», señaló el capitán ‘taronja’.

Y es que Dubljevic considera que tienen «un buen equipo y hemos fichado buenos jugadores. Son muy buenas personas, queremos hacer una gran familia y creo que estamos en el buen camino para eso». No obstante, reconoce que las lesiones les están jugando una mala pasada en esta pretemporada. «Es algo normal en el deporte y en el baloncesto, esperamos que vuelvan y que por fin podamos entrenar todo el equipo junto», dijo.

«Ahora no tenemos el equipo completo. Cuando vuelvan creo que seremos más serios, mejores, y eso necesitará también de tiempo porque no han tenido pretemporada. No sé cuánto tardaremos, pero soy optimista y espero que al final todo salga bien», indicó, antes de añadir que «mejor tener todas las lesiones ahora, que pasen ya y luego poder jugar todos juntos. Ojalá no haya más pero es algo que no podemos saber ni controlar».

Pero no hay mal que por bien no venga. Por este motivo quiso romper una lanza en favor de L’Alqueria del Basket. «Los jóvenes nos han ayudado mucho y eso es muy importante. Están jugando en LEB Plata pero han demostrado que algún día pueden estar en la Liga Endesa. En estos cuatro partidos han estado increíbles y lo único que necesitan es seguir trabajando así y entrenar duro cada día. Creer. En unos años pueden ser el quinteto en el Valencia Basket», les animó el pívot montenegrino, cuyo objetivo para esta temporada «como siempre es ganarlo todo».

«Tengo ganas de empezar a competir y quiero ganar trofeos aquí. Queremos jugar la Euroliga el año que viene y para eso hay que jugar la final o ganar la Eurocup así que es clave para nosotros hacer eso», concretó. Y es que, a su juicio, «lo que tiene el Valencia Basket no lo tiene ningún equipo en Europa. Por eso este club necesita jugar la Euroliga, ser parte de la mejor competición. Este año el objetivo es ese, volver a la Euroliga”.

Algo que, muy probablemente, está más caro que nunca por el cambio de formato y el potencial de equipos como la Virtus o el Partizan. «Este año es más difícil que nunca, y el formato es un poco diferente a otros años. Pero el objetivo es ganar todos los partidos y clasificarnos en la mejor posición de la primera fase para intentar jugar todos los partidos en casa. Hay que tener en cuenta que sólo se juega a un partido a partir del Top-8 y con un mal día estás fuera. Eso lo complica aún más», apuntó el balcánico, que tenía ya «muchas ganas» de volver a jugar en La Fonteta.

Proyecto ‘taronja’

Lo hizo el martes en la presentación del equipo ante el Gran Canaria. Una cita en la que «tras casi todo el año sin afición fue un partido ya con un poco de público, había otro ambiente diferente. Con ellos este año podemos jugar mucho mejor. Son muy importantes, parte de nosotros. Es mucho mejor jugar con ellos que sin ellos». Palabras bonitas para una afición que en los últimos años no ha dejado de crecer, al igual que un proyecto llamado a estar entre los más grandes de Europa.

«Este club no tiene límites, va a ir a tope, al máximo. Estas condiciones no las tiene ningún otro club en Europa, para chicas, para jóvenes, para nosotros…. El Valencia Basket hace un trabajo increíble y esto significa mucho para València y para España. Por eso crece cada año y no tiene limites». «Para mí es un orgullo, llevo diez años aquí. Recuerdo perfectamente mi primer día, me veo ahora , y este es un club completamente diferente. Ha crecido muchísimo en este poco tiempo y poder ser parte de eso hace que me sienta muy orgulloso, es salgo que contaré a mis hijos, a mis nietos...», concluyó el capitán Bojan Dubljevic.

Supercopa Endesa

El capitán del Valencia Basket también habló sobre el inminente encuentro de la Supercopa Endesa en la que este sábado se miden al Barcelona en las semifinales y apuntó que están «en una situación un poco difícil porque nos faltan jugadores». «No estamos completos. Los jóvenes han jugado bien pero aún nos faltan cuatro jugadores. Iremos motivados a la Supercopa, de momento sólo tenemos al Barcelona en nuestra cabeza. Ese es nuestro objetivo», indicó Dubljevic.

Sobre las claves del choque, el pívot montenegrino destacó que el equipo dirigido por Sarunas Jasikevicus «juega partidos muy físicos, muy duros, y necesitamos jugar igual que ellos. El problema es que ahora el Barça va a venir muy motivado porque perdió contra el Manresa el primer trofeo de la temporada -Lliga Catalana-».

Y es que para Dubljevic enfrente van a tener a «un gran equipo, uno de los mejores de Europa y que querrá demostrarlo. Tendremos que dar nuestro máximo y competir bien contra ellos. Ojalá que tengan un mal día y les podamos ganar para meternos en la final».