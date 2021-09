El exterior valenciano Alejandro Bellver será el octavo jugador que inscribirá su nombre en el Mur del Somnis desde que L’Alqueria del Basket fue fundada en septiembre de 2017. Después de que Alex Vera, Ion Galarza, Lorena Segura y Guillem Ferrando inscribieran su nombre, la temporada pasada Claudia Contell, Millán Jiménez y Paula García hicieron su debut, a falta de tener su acto de inclusión cuando la situación sanitaria lo permita.

Esta temporada Alex Bellver se suma a esa lista que, sin duda, es un sueño para todo canterano del Valencia Basket, aunque también tendrá que esperar para que su nombre quede en la historia taronja. El jugador completó la pretemporada con el primer equipo masculino y su esfuerzo se vio recompensado debutando en la Supercopa Endesa ante el Barça el pasado fin de semana.

Reviviendo el momento de su debut, Bellver aseguraba que “son una mezcla de sensaciones. Estás un poco nervioso al entrar, también tenía que pensar en lo referente al equipo como jugadas o si entras a defender, pero al mismo tiempo piensas en lo personal, todo lo que has sufrido y lo que te has esforzado para llegar ahí. Al final es disfrutar del momento”.

Aunque confiesa que estaba nervioso, lo cierto es que el valenciano vivió un debut soñado. Con menos de dos minutos en pista, Bellver se estrenó con triple con el primer balón que recibió: “Estaba preparado desde que empieza la jugada para recibir y tirar. Yo sabía que si me llegaba el balón me lo iba a tirar. De hecho, me llega el balón y antes de mirar canasta ya empiezo a tirar y cuando miro el tablero lo estaba viendo muy mal, pero tenía decidido que lo iba a tirar. Entró. Mejores sensaciones no podía tener en ese momento”.

La vida de Bellver no se entiende sin el Valencia Basket, y es que el jugador entró en el club taronja en categoría baby y ha crecido con la Cultura del Esfuerzo: “Llevo toda la vida en el Valencia Basket y para mí esto es un premio y es un sueño hecho realidad. Desde lo más pequeño posible siempre has pensado en ojalá poder estar ahí y disfrutar de lo que es el acb. Se ve que con esfuerzo se puede lograr”.

Los últimos en entrar en el Mur dels Somnis, aparte de Claudia Contell y Paula García, fueron Millán Jiménez y Guillem Ferrando. Ambos compañeros de Bellver durante varios años en categorías anteriores y, ahora mismo, en el LEB Plata. El valenciano asegura que “cuando ellos lo consiguieron fue como un golpe de realidad. Al verlos trabajar todos los días ves cómo se puede llegar ahí y al final les tomas como referencia. Miras qué hacen, los sigues y me ha servido para llegar ahí”.

Ahora Bellver también será un ejemplo para los que vienen detrás de él: “Cuando era más pequeño teníamos a Puerto, Ion Galarza, Alex Vera, que han llegado hasta ahí y siempre los has visto como ‘qué lejos están y qué bonito es todo’. Ahora poder hacerlo yo es una sensación extraña porque no te lo esperas. Es todo un orgullo para mí estar en el Mur dels Somnis y formar parte de esto”.