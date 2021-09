Menudo inicio de calendario les espera. Ahora la Supercopa, pero luego sin apenas descanso la previa de la Euroliga y la Liga...

Veo al equipo con ganas, a nivel táctico estamos preparadas. Igual a alguna jugadora que lleva parada todo el verano le puede costar más coger el ritmo de competición, pero en general la gente está enchufada, con ganas, y eso es casi lo más importante. Luego te podrán salir mejor o peor las cosas, pero creo que el equipo está al 100% para darlo todo. Lo único es que a estas alturas duelen más cosas de las que deberían en una pretemporada normal, pero al final es por el hecho de no parar. Si hay ganas e ilusión, podrá salir cara o cruz, podremos ganar o perder, pero tendremos la conciencia tranquila de que lo hemos dado todo.

Aunque Rubén Burgos quería más partidos de preparación, ¿la continuidad del bloque facilita las cosas?

Es un plus, no partes de cero. El año pasado pecamos un poco de eso. Llegamos a la Supercopa bastante limitadas entre venir de pandemia, no tener casi partidos y que el equipo era casi completamente nuevo. Eso nos pasó factura. Y este año al final solo están nuevas Ángela (Salvadores) y Jana (Raman), más las jovencitas. Pero se nota que hay un bloque hecho, no partes de cero, y eso puede marcar las diferencias.

El único fichaje ha sido el de Salvadores. ¿Qué cree que puede aportarle al equipo?

A ella se le caen los puntos, tiene ese don y esa facilidad para meter, y al final eso permite abrir mucho más el campo. Luego también sabe coger esa responsabilidad, le gusta, y eso da tranquilidad a otras jugadoras que el año pasado sentían mucha presión en algunos momentos. Eso es importante.

El listón del año pasado es muy alto, ¿va a ser difícil ir más allá?

La liga está muy equilibrada pero al final el techo del Valencia Basket es este, competir por lo máximo. Entonces decir que no estamos para llegar a la final igual es autoengañarños nosotras mismas. Queremos estar y tenemos equipo para estar. Luego se podrá ganar o perder, pero como mínimo tenemos que luchar por los títulos.

Por tanto, ¿no hay miedo a la presión?

No. Ahora ya no es novedad. El año pasado jugabas finales contra el Girona o Perfumerías y decías «¡qué bien!», ahora esto es una obligación. No olvidemos que todos los equipos juegan por lo mismo, por ganar, y que las victorias cuestan mucho. Las derrotas también son parte de esto y te hacen aprender. Ojalá haya más victorias que derrotas, pero las derrotas también son parte de un futuro éxito.

Para empezar, hoy se miden al anfitrión en las semifinales de la Supercopa. ¿Cómo ve este encuentro?

Si algo aprendimos el año pasado es que el camino fácil nunca existe. En mi opinión Tenerife, y jugando allí, nos va a poner las cosas muy difíciles. Pensar lo contrario, pensar que es el camino fácil, es equivocarse. Así que mente fría, 100% conectadas al partido y jugando. Cuando hayamos ganado ya pensaremos en una posible final con quién sea.

Aunque están centradas en la Supercopa, de manera inmediata llegará la previa de la Euroliga. ¿Cómo viven esta situación?

Es una pena porque no creo que a día de hoy, en septiembre, vaya a ganar el mejor. Va a ganar el que en mejores condiciones llegue. Nosotras no hemos tenido suerte porque jugar una Supercopa, con lo que eso conlleva de desgaste físico y mental, nos puede pasar factura. Como también creo que igual ganas y te pega un chute de energía y te viene bien. Pero no hemos tenido suerte. Los rivales da un poco igual porque en la Euroliga todo el mundo tiene el máximo nivel y son duros, no creo que nuestro grupo sea más difícil que otros. Pero esta semana igual no era la mejor para luchar por el primer título de la temporada.

Desde luego, tienen una semana de locos por delante...

Son cinco partidos en siete días, y ya sólo con eso te lo digo todo. No lo había vivido nunca, ni jugando un Eurobasket. Pero así es el calendario, hay que aceptarlo, no hay marcha atrás y llevarlo lo mejor posible. Dejarnos mimar por los fisios, cuidar las horas de sueño, la alimentación e intentar estar al máximo en los partidos.

Estrena capitanía junto a Anna Gómez y Queralt Casas...

Es ilusionante pero también es una gran responsabilidad. Si que es cierto que a nivel de fuera de la pista tiene Anna ese papel muy bien definido y lo hace muy bien, mientras que Queralt y yo estamos un poco al margen. Pero en la pista si que lo tenemos más nosotras y es una responsabilidad, sobre todo porque es un club con muchos focos pues al final hay muchos medios. Es algo guay porque a mí me gusta, pero es una responsabilidad importante.

Será un rol similar al que tiene en la selección tras un verano un poco agridulce ¿no?

Si. Siempre lo digo, que la línea entre ganar y perder es tan fina. Este año no se han conseguido los objetivos deseados pero nos hemos demostrado a nosotras mismas que ese miedo al cambio generacional ya no lo tenemos. Ya no hay que tener miedo. Y en ese sentido contentas. No se ha ganado pero nos hemos demostrado que hay selección española en lo alto por mucho tiempo.

Y hablando de futuro, ¿qué le parecen las jóvenes de L’Alqueria que se van sumando al grupo?

Veo su futuro en lo que ellas quieran realmente. Son jugadoras que tiene el talento, físicamente creo que depende mucho de ellas, de todo lo que cuiden porque están todavía por formar, pero calidad tienen, el talento, y luego tienen la confianza del club. Quieren que sean el futuro y eso es mucho porque otras igual no lo hemos tenido en nuestra casa.

Y poco a poco van volviendo los aficionados...

Ojalá porque da pena seguir viendo gradas vacías. Entiendo que la situación es la que es pero si poco a poco se puede ir llenando, será importante para el baloncesto femenino y para la ilusión. A veces es el plus, el querer demostrar que vale, yo juego, pero el querer demostrárselo a la gente”