Rubén Burgos, entrenador de Valencia Basket, afirmó estar "contento" por sus jugadoras después de la victoria frente a IDK Euskotren en la primera jornada de la Liga Femenina Endesa. El exjugador 'taronja' valora la "mentalidad" con la que el equipo ha reaccionado al hecho de haberse quedado fuera de la Euroliga en la previa contra Schio y Bourges, una derrota que no considera un fracaso, sino una "desilusión".

"La clave es que seamos un equipo. Cada día destacará una jugadora porque para eso tenemos herramientas ofensivas. Donde tenemos que destacar todas y no podemos permitirnos ningún bajón es en defensa y en ser rigurosas y solidarias en ataque. El mejor tiro no es el mío, es el mejor para el equipo. Hoy (por el domingo), en grandísima parte del partido así lo hemos hecho y estoy contento por las jugadoras", comentó el técnico. Además, Burgos indica que a los directivos de la entidad "les enorgullece y valoran" que se haya abierto el palmarés nacional con la Supercopa Endesa ganada a Perfumerías Avenida en Tenerife hace ocho días.

Estas son las principales reacciones del técnico tras ganar 77-48 IDK Euskotren de San Sebastián en la primera jornada de Liga Femenina Endesa:

Valoración del partido

El guion ha salido como queríamos. La intención era empezar el partido con un ritmo alto, con el ritmo competitivo que llevamos. Después de Supercopa y previa de Euroliga era, probablemente, mayor al que podía ofrecer IDK. Si nuestra baja de 'Bec' -Rebecca Allen- nos condiciona, a ellas les faltaba Coulibaly, seguro que recordáis el daño que nos ha hecho en el pasado. Estaban en una pequeña inferioridad por esa baja y por la distinta preparación. Pedimos a las jugadoras vaciarse en la pista en periodos cortos, y lo han hecho por y para el equipo, en defensa y ataque. Ha habido buenos momentos de compartir el balón y de actividad defensiva, usando manos. Con poca preparación, además, han ejecutado bien las pinceladas tácticas para frenar a sus tiradoras. La victoria ha sido fruto de la defensa, hemos encajado muy pocos puntos al descanso, y eso ya ha condicionado, con una buena salida en el tercer cuarto.

Visita a Spar Girona como líderes tras la primera jornada. Queralt Casas sigue siendo duda

No tenemos el día libre habitual tras cada partido. Tenemos que entrenar mañana y el marte viajamos. Las jugadoras de Spar Girona tendrán ganas de medirse a un equipo que el año pasado pudo ganarles por primera vez allí. En el apartado físico, tenemos que cuidar a las jugadoras. No tengo claro si Casas podrá estar disponible. Es una jugadora a la que siempre echamos en falta. Cuando una jugadora es baja no solo deben esforzarse para cubrirla las de la misma posición, sino que se trata de un esfuerzo de todas, y todas han dado un paso más para que no se notase, o se notase menos porque a Queralt siempre la echamos de menos.

Valencia Basket sacó ventaja de la baja de la pívot Coulibaly

Nuestra ventaja estaba dentro en número, en físico y energía. IDK ha buscado alternativas, pero lo lógico era que, por desgaste, ahí estuviera la vía de agua. Además, también se han aprovechado nuestras jugadoras exteriores, hemos podido abrir el campo. Ha sido el plan de partido ideal, el plan era cargar donde teníamos esa fortaleza.

El club valora en gran medida el título de la Supercopa

No he tenido tiempo de ver lo que ha salido en la prensa. Nosotros los valoramos, abrir el palmarés nacional no es fácil. No es sencillo hacerlo ganando a Tenerife y Salamanca en la final. Es verdad que Perfumerías tenía bajas, pero sin duda es un pasito más, porque Salamanca fue el equipo que nos ganó a nosotras la final del año pasado y fue campeón. Entonces la derrota con Gernika se valoró negativamente, ahora puede valorarse en positivo que hemos colgado un título más en el pabellón y es motivo de orgullo. No somos nuevos, pero somos un proyecto relativamente joven y tener un título europeo y otro nacional a mí, a mis compañeros en la entidad y a los directivos nos enorgullece, y lo valoran. Eso es lo más importante para mí.

Desilusión sí, fracaso no

Nosotras estamos fastidiadas porque queríamos estar en la Euroliga, a pesar de las circunstancias de viajes y de que se juntó jugar todo en tan pocos días. Se intentó jugar miércoles y jueves, pero no se pudo. Nos fastidia porque teníamos mucha ilusión en los dos objetivos, no era el único, Euroliga y también la Supercopa. No sé si fracaso, sí hubiera sido un éxito pasar por encima de Schio y Bourges con la experiencia en la competición de esos dos equipos, y en territorio hostil. Creo que podíamos haberlo hecho mejor y por eso estamos fastidiados. Pero no puede ser un fracaso no conseguir algo cuando pisas terreno desconocido. Si hubiéramos estado en diez Euroligas... No creo que sea un fracaso, puede ser una desilusión, esa es mi opinión personal.

El problema en la previa de la Euroliga

No creo que en los partidos de previa hiciésemos una mala defensa en el cómputo general, lo que se penalizan son los porcentajes de acierto en ataque. A veces, por malas decisiones de equipo, otras por no haber suficiente bagaje táctico para lo que nos jugábamos. Schio tuvo herramientas y es un equipo con un entrenador especialista en no dejarte jugar. Pesaron más los ataques que las defensas, jugadoras que superen emparejamientos, pero el equipo no perdió identidad. Cada día está un poco mejor en esa línea.

Regreso a la competición de Rebecca Allen

El contacto con ella, por ahora, ha sido social, felicitarnos por los éxitos. El tema de incorporarse es más de embajadas que de club. Para su incorporación a la dinámica tenemos trabajados varios escenarios. Hay que tener en cuenta que Allen no ha parado de jugar: Juegos Olímpicos, WNBA... Es humana, habrá que testarla y los médicos tendrán mucho que ver. No queremos tenerla por tenerla, necesitamos a la mejor Rebecca y habrá que frenar un poco por las ganas que siempre tiene de ayudar.

Estado físico de Queralt Casas para el miércoles en Girona

No está descartada ni confirmada. Sé que cada día está mejor. Hoy (por el domingo) ha trabajado en el gimnasio. Mañana (por el lunes) es un día clave. Si mañana puede aparecer en pista... Ya la conocéis, por ella hubiera jugado a trozos por esa ambición suya. No es bueno nunca, pero menos en un inicio de temporada.