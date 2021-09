Ángela Salvadores, el único fichaje de Valencia Basket para esta temporada, volvió a dejar excelentes sensaciones en la pista en el estreno liguero contra IDK Euskotren. La escolta asturiana de 24 años sumó 14 puntos, 15 de valoración y un 50 % de acierto en triples (2/4). Solo superada por Marie Gülich (16) en la anotación del partido, Salvadores valoró en sala de prensa el triunfo fruto del "trabajo tras una semana dura".

Estas son las declaraciones de Ángela Salvadores:

Valoración del partido

Hemos hecho muy buen trabajo hoy (por el domingo). Por el resultado parece fácil, pero ha sido gracias al trabajo después de toda la semana dura de carga, y hemos acabado muy bien la semana y es para estar contentas.

Adaptación al equipo

He tenido mucha suerte con las compañeras que forman este equipo, al ser yo la única nueva, me han ayudado mucho para integrarme fácil, y eso me facilita mucho el trabajo. Estoy contenta por ello. Queda mucho, y, poco a poco, iremos mejorando.

Ovación de La Fonteta tras su buen partido

A mí me encanta jugar como local, siempre dije que a la Fonteta es muchísimo mejor que venir de visitante, jugar en casa motiva muchísimo más. En cuanto a la anotación, eso depende del día, de las oportunidades y tiros que se encuentren. Lo importante es mover el balón y que todo el mundo encuentre los tiros que quiere dentro del campo.

Análisis de una semana de contrastes

Ha sido una semana larga. Queríamos la Supercopa, pero era un título difícil de conseguir, y lo logramos con un gran esfuerzo. Luego la Euroliga también la queríamos, pero no lo hicimos tan bien como para conseguir el objetivo, no lo conseguimos. No nos clasificamos, pero quedan muchos objetivos por cumplir y muy importantes para las jugadoras, el club y todo el mundo. Tenemos un buen equipo, estamos concentradas en lo que queremos lograr. No meternos en Euroliga es un poco un palo, pero queda mucho, mucha temporada.

Sensaciones en el izado del título a lo alto del pabellón

Ha sido un momento emocionante, es el primer título nacional de Valencia Basket. Eso es muy importante. La afición se merece que ganemos o, al menos, que luchemos por los títulos en los que competimos. Yo espero que podamos ganar muchos más y disfruten con nosotros.

La defensa, clave en la victoria

Por el resultado parece fácil, pero no lo fue. Sabíamos que tenían muy buenas tiradoras y habíamos entrenado cómo defenderlas. Creo que hemos hecho UN gran trabajo, igual han tirado una o dos veces liberadas en todo el partido entre las tres (Madden, España y Díaz). Eso demuestra el trabajo, el trabajo de los entrenadores de scouting y de la preparación del partido.