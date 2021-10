El entrenador de Valencia Basket, Joan Peñarroya, ha analizado en rueda de prensa las circunstancias con las que el equipo llega al partido del domingo frente al Real Madrid (18:30 h), un rival al que el técnico no ha dudado en calificar como "el mejor de Europa" en términos defensivos. Además, el de Tarrasa ha valorado como un motivo de "gran alegría" la presencia de más de 6000 abonados en las gradas para arropar a los 'taronja' con el 80 % del aforo del pabellón por primera vez desde que estalló la pandemia del coronavirus en marzo de 2020.

Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador del Valencia Basket con vistas al duelo contra el Real Madrid del domingo en La Fonteta.

Valoración previa del Valencia BC-Real Madrid

El domingo nos enfrentamos a un rival muy poderoso como el Real Madrid, siempre entraña la máxima dificultad. El partido llega después de una semana larga de ocho días desde el último encuentro, lo que nos ha permitido incorporar al equipo a Xabi (López-Arostegui). Lógicamente, él está de pretemporada tras dos meses parado, pero ya es una alegría tenerlo a disposición después de ese tiempo sin poder participar.

Del Real Madrid todos conocemos el potencial de sus jugadores, el alto ritmo al que le gusta jugar y parece que este año está recuperando el espíritu de querer anotar en transiciones rápidas. Aparte de todo eso, destacaría que en estos momentos son el mejor equipo defensivo de Europa, no es nada fácil lo que están logrando, dejar a sus rivales con porcentajes de acierto en tiros de dos por debajo del 40 %, por supuesto, también en los triples. Sobresale la capacidad de intimidación de Tavares, unida a la de Poirier, creo que se acercan a una media de 6-7 tapones por partido, además han dotado de físico a su línea exterior. El nivel agresivo del Madrid es muy top, a día de hoy, y nos va a costar atacarles con fluidez.

-¿Uno de los factores que le preocupan son las pérdidas de balón?

Sí, ya lo hablamos. Las pérdidas eran uno de los aspectos a mejorar, y mejoramos en Zaragoza, allí bajamos de 20 a 10-12, lo que nos ayudó a ganar. Con el Real Madrid debemos seguir mejorando para intentar ganar. Si digo que nos pondrá muchas dificultades, que es la mejor defensa, será importante reducir las pérdidas.

-¿Cuáles son las expectativas del equipo y del entrenador con la vuelta de unos 6000 espectadores, después de tanto tiempo sin que la afición hubiese podido asistir por el coronavirus?

Es un motivo de alegría empezar a tener a la gente en las canchas. Y, como siempre digo, es bueno que estén ahí, ya sea a favor o en contra, porque significa que se vuelve a la normalidad. Es reconfortante recobrar las cosas habituales de la vida. Nosotros jugamos para nuestro público, que esté con nosotros, que el domingo pueda haber 6000 personas apoyándonos, hace que sea un gran día. El deseo es que les ofrezcamos un gran espectáculo y que se vayan contentos para casa.

-¿Ahora mismo, contando con las bajas y las limitaciones que han provocado, el ataque de Valencia Basket da para enfrentarse a la que ha dicho que es la mejor defensa de Europa?

Seguro, tiene que dar. Pero lo tendremos que hacer todo muy bien. Estas semanas que han pasado, y en las que estamos, yo las tenía marcadas como las más importantes para hacer crecer al equipo. Las hemos aprovechado, pero no como me gustaría, algunos movimientos de ataque, por las circunstancias, no hemos podido utilizarlos, como por ejemplo, los tiros de dos saliendo de bloqueo o acciones con Mike Tobey -está lesionado-. Cosas que, a día de hoy, no las hemos trabajado mucho, pero estoy convencido de que con lo que tenemos podemos competir y poner en problemas a la defensa del Madrid.

-¿En qué posición ve más a Xabi López-Arostegui? ¿De '2' o de '3'?

La plantilla se pensó con jugadores que podían ocupar varias posiciones, no sabría encasillarlo, la gente lo define como un 2,5 porque Xabi se puede adaptar sin problemas al '2' o el '3'. Para la confección del equipo se ha buscado esta polivalencia que nos dé más opciones.

-¿Qué opciones existen de que Prepelic o Van Rossom estén recuperados de sus lesiones y disponibles para el partido contra el Burgos (16 de octubre)?

Es prematuro responder ahora, vamos a ver los avances en la recuperación que pedan hacer. Me extrañaría que Klemen (Prepelic) estuviera para el siguiente partido. Sam, quizá, tenga más opciones, pero hasta la semana que viene no empezará a hacer cosas en la pista.

-¿Para cuánto tiempo en pista está López-Arostegui tras dos meses sin competir por lesión?

Para el que decida yo el domingo. Si los médicos dan su visto bueno y el jugador está apto, si está a disposición del equipo, la decisión es mía.