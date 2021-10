🏥9️⃣



Cas 👉 @Queralt_casas, baja en el estreno en EuroCup Womenhttps://t.co/F0Yuuz1Brm



Val 👉 Queralt Casas, baixa en l'estrena en EuroCup Women https://t.co/uBdXKEhEIL



Eng 👉 Queralt Casas, out of the EuroCup Women's opening game https://t.co/kpnB8HPW85#EActíVate pic.twitter.com/tGvCK5XOW4