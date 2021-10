El base del Valencia Basket Martin Hermannsson aseguró que su equipo no está "centrado" en el nuevo formato de la EuroCup en la que se estrenará este martes ante el Promitheas Patras griego (20:30 h, DAZN), sino en "ganar cada partido" y tratar de conquistar la competición.

"El club tiene una gran historia en esta EuroCup y queremos llevarla más allá, y lo que queremos es colgar otra bandera en la Fonteta", señaló en referencia a los estandartes que cuelgan del techo del pabellón en recuerdo de cada título.

El islandés dijo que en el choque ante el equipo heleno esperan poder sumar la primera victoria de la temporada ante sus seguidores, algo que en la Liga Endesa aún no han logrado. "Es algo que queremos hacer. Estamos notando buenas vibraciones de nuestros aficionados y lo que queremos es devolvérselo", afirmó.

El jugador de 1,90 m se mostró contento por su protagonismo en el equipo en este arranque de temporada: "Noto mucho la confianza del entrenador, la manera de jugar del equipo me beneficia mucho más que la del año pasado".

"Vine para jugar el 'pick and roll', es mi mayor fortaleza. Es algo que he hecho toda mi carrera y que en la plantilla no sólo lo puedo jugar yo, también jugadores como Sam (Van Rossom) o Nenad (Dimitrijevic). Es el arma más poderosa que creo que hay en el baloncesto actual y estoy contento", admitió.

Hermannsson aseguró que la racha de lesiones que arrastran es "increíble" y que se encuentran con la situación en la que "cuando entra un jugador, sale otro". "Lo bueno es que está pasando ahora y no en el momento del 'playoff'. Esto nos ayuda a crecer como equipo. Los jóvenes están cogiendo responsabilidad, aunque estamos deseando estar todos y creo que cuando la plantilla esté al completo vamos a estar muy bien", concluyó.