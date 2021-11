El técnico del Valencia Basket, Joan Peñarroya ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para analizar el partido del sábado 20 de noviembre en la Fonteta ante el Surne Bilbao Basket (20:45h). Un partido en el que los taronja buscarán su quinta victoria consecutiva , algo que reforzaría todavía más la confianza del equipo, inmerso en una dinámica ganadora: "Es evidente que nos vendría muy bien sumar una nueva victoria antes del parónpor selecciónes. Aún así no me preocupan las rachas, no deja de ser un partido más, lo queremos ganar, seguir sumando. Escalando posiciones en la clasificación. Al margen de ganar o perder, queremos hacer un buen partido y seguir con la línea de las últimas semanas".

Tras el encuentro ante el Bilbao se inciará un paréntesis de 10 días motivado por los compromisos internacionales de las distintas selecciones. Un periodo, que lejos de suponer una oportunidad de seguir mejorando, Peñarroya califica rotundamente como "un auténtico desastre para el equipo". Y es que el técnico se puede quedar prácticamente sin jugadores. Sumando los lesionados y los convocados por sus selecciones, la plantilla taronja quedará reducida al mínimo durante diez días: "son días en los que no se va a poder trabajar como equipo, no vamos a sacar ningún provecho de estos días". Ni siquiera Peñarroya se aventura a augurar si ese periodo sin partidos podrá recuperar a lesionados como Víctor Claver o Mike Tobey: "no tengo ni idea, no puede prececir si estarán ya o no recuperados después del parón". Sobre el partido del sábado ante el Bilbao, destacó: "Nos toca jugar otro partido como local ante un rival que viene de ganar su último partido". El técnico avisa de que no será un rival fácil: "empezaron mal la temporada con cinco derrotas consecutivas pero se han rehecho y han sumado tres triunfos". Al igual que el Valencia Basket, también el conjunto vasco llega mermado por las lesiones con la sensible baja de un de sus máximos anotadores, Andrew Goudelock. "El Bilbao ha hecho cambios en su plantilla y tiene jugadores peligrosos", afirmaba Peñarroya. Para el técnico, la clave es "estar más sólidos en situaciones defensivas. Tanto en Liga Endesa como en Eurocup, si dejas que los jugadores peligrosos de nuestros rivales crean que se pueden lucir, tenemos un problema".