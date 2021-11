La Fonteta recibía a un equipo en racha que venía de tres victorias consecutivas y de ganar al Barcelona en el Palau y los taronja lograron mantener su buena inercia en un partido en el que recuperaron a Hermannsson y a Labeyrie y en el que acabaron imponiéndose al Bourg en Bresse por 98-95.

Dubljevic, con un triple, abrió el partido en un aviso de lo que serían los primeros minutos, con diez puntos del capitán a mitad del primer cuarto. Imparable en la pintura e infalible desde la línea de 6,75, el montenegrino tiró del carro para poner tierra de por medio desde el inicio, bien secundado por un Pradilla que cada vez es más decisivo y que sumó seis puntos en el primer cuarto.

La superioridad en el rebote y en el juego colectivo, con un balance de 8-1 en asistencias, daba a los locales una ventaja de siete puntos al descanso (24-17).

Pero si el primer cuarto estuvo marcada por la superioridad de los pívots taronjas, en el segundo fue López-Arostegui quien asumió la responsabilidad anotadora para sumar 11 puntos con dos triples y llegar así al descanso con 13, como máximo anotador del partido.

El vasco, en estado de gracia, demuestra que debe estar sí o sí en la próxima lista de Scariolo para las ‘Ventanas FIBA’ y raro sería no ver a Pradilla junto a él. Ellos y los triples de Labeyrie y Prepelic disparaban a los locales hasta el 46-33, pero la reacción del Bourg al final del primer cuarto llegó a poner a los franceses a solo cinco puntos (48-43), antes de que Martin Hermannsson anotara dos tiros libres para cerrar la primera parte.

El marcador parecía corto para los méritos de uno y otro equipo, con clara superioridad de los de Peñarroya en casi todas las estadísticas. Pero un partido que parecía encarrilado se complicó en la reanudación. Los triples de Harris Jr., Sulaimon y Axel Julien empujaban al Bourg a dar al vuelta al partido, poniéndose por delante por primera vez a falta de 2:45 para el final del primer cuarto. Dubljevic y Pradilla trataban de aguantar el tirón y Prepelic dio oxígeno con un triple que devolvió la ventaja a los locales, antes de que Salton cerrara el tercer período por 70-71.

Los de Laurent Legname, también con importantes bajas por lesión, se crecían como lo hizo el Valencia Basket en anteriores partidos y complicaban a los taronja un partido que parecía encarrilado. Pero a la hora de la verdad, los taronja volvieron a sacar la garra de la que les ha impregnado Peñarroya para volver a abrir una pequeña brecha en el marcador con un parcial de 12-4 para abrir el último cuarto, con buenos minutos de Jasiel, Labeyrie, Prepelic y Van Rossom hasta llegar al 82-75. Un respiro para los taronja, que seguían sufriendo para frenar a Sulaimon y a Harris Jr, pero que encontraban en López-Arostegui un seguro con un nuevo triple (87-79).

El Bourg aprovechó una antideportiva de Dubljevic y llegó al 93-92 a falta de 1:30. Un triple de Van Rossom daba un respiro a La Fonteta, pero el rival no bajaba los brazos hasta un tiro libre fallado por Harris Jr. que pudo empatar el partido. Van Rossom no falló sus tiros y aunque el Bourg tuvo el triple para forzar la prórroga, no entró el lanzamiento de Harris Jr. y la victoria se quedó en casa (98-95). La cuarta consecutiva.