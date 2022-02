Joan Peñarroya, entrenador del Valencia Basket, ha valorado en la sala de prensa el partido que le espera al equipo este domingo en la cancha del Breogán de Lugo, la antesala a la disputa del título de Copa en Granada entre los días 17 y 20 de febrero.

"En Lugo nos espera un partido difícil en una pista caliente, muy volcada con su equipo. Además, es un rival que consiguió ganarnos y ganarnos bien. Nos dominaron y fue uno de esos partidos en los que no se dieron las circunstancias, y lo tenemos marcado porque tuvieron una superioridad muy grande, nosotros estuvimos bastante peor que en otros partidos. Así que estamos avisados y con el foco centrado en el domingo, en el Breogán de Lugo", ha comenzado analizando Peñarroya, que apunta a Dzanan Musa como el principal peligro de los gallegos.

"Su temporada está siendo tremenda, pero no nos podemos olvidar de jugadores que equilibran al equipo como Bell-Haynes en la posición de base, Kalinoski o Mahalbasic, que no jugó en el último partido, pero es un jugador vital para ellos. Son un equipo equilibrado, con los roles muy marcados y que como locales suben exponencialmente su rendimiento", añadió. En el mismo sentido, Peñarroya indicó que su equipo mal hará si se concentra excesivamente en detener a Musa. "Intentaremos minar sus porcentajes de tiro, pero sin poner el foco en él porque nos podríamos frustrar. Trabajamos más los partidos pensando en el conjunto que en las individualidades".

Uno de los factores sobre los que el cuerpo técnico incide en la previa del partido en Lugo es el mental. El objetivo es aparcar el "caramelo" de la Copa del Rey, que está a la vuelta de la esquina. "Es evidente, venimos de ganar a la Virtus, al Real Madrid... y antes de una competición tan atractiva como la Copa parece que el partido en Lugo aparece como una especie de oasis. El trabajo de todos pasa por afrontar este partido como todos los anteriores, con esa mentalidad. Vale lo mismo, es una victoria en la Liga Endesa. No tengo ninguna duda de que el equipo pondrá los cinco sentidos para ganarlo, además tenemos el acicate de la derrota sufrida contra el Breogán en La Fonteta", comentó.

Respecto a la situación de Víctor Claver, que regresó frente a la Virtus en el cinco inicial, el técnico afirmó que el plan es "ir con tranquilidad". "Estamos muy contentos de su vuelta tras un largo periodo, pero vamos con cuidado, de momento no está completando los entrenamientos para no excedernos en las cargas. A partir de aquí le queda un tiempo para retomar su nivel, pero es una gran noticia tenerlo con nosotros, el domingo ya veremos los minutos que tiene", respondió sobre la opción de sumar más minutos que ante los italianos en la EuroCup.

Por otro lado, Joan Peñarroya defendió la temporada que está realizando el capitán del equipo, Bojan Dubljevic, más allá de que el miércoles en la EuroCup no tuviese un buen día. "Está haciendo una temporada fantástica, yo estoy muy contento con su trabajo. No tuvo el mejor de sus partidos, pero por suerte hay 11 jugadores más y tomé la decisión de que jugasen otros compañeros. Pero Bojan es vital, importantísimo, además hace muy poco ha hecho buenísimos partidos, es un jugador diferencia, metido, no pasa nada por un partido", contestó sobre la actuación del pívot montenegrino frente a la Virtus.

Peñarroya sobre la renovación: "Es un tema... que no hay tema"

Cuestionado por el asunto de su renovación, por el hecho de si el club y él han iniciado conversaciones para prorrogar el contrato que expira al final de la temporada, Peñarroya no quiso hacer ninguna valoración. "Es un tema que no hay tema", contestó el entrenador del Valencia Basket, con quien el equipo enlaza una serie de diez victorias en los últimos 11 partidos. El equipo español más en forma.