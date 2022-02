El ala pívot del Valencia Basket Jaime Pradilla aseguró que afrontan a partir de este viernes la Copa del Rey con la idea de competir, pero sobre todo de poder conquistar el título que se disputa en Granada y cuya búsqueda iniciarán con un duelo ante el UCAM Murcia.

Así lo indicó en una entrevista con Efe en la que señaló que, de momento, se van a centrar solo en el partido ante el UCAM Murcia. "Es un equipo muy incómodo. Mete muchas manos, juega muy físico, tiene talento en ataque y también mucha verticalidad y tenemos que frenarla. En ataque tenemos que ser duros y tener mucha cabeza porque ellos hacen muchas trampas defensivas", advirtió.

Para Pradilla, esta será su segunda Copa tras estrenarse en la pasada edición del torneo, que se vivió sin público por las restricciones sanitarias. "Es algo diferente para mí porque la primera fue sin público", añadió.

También admitió que su rol Pradilla admitió que su "rol" ha cambiado respecto a la pasada campaña, aunque no su "trabajo" e ilusión. También agradeció los recientes halagos de su técnico Joan Peñarroya, que alabó el inicio de temporada que ha protagonizado y sobre todo la continuidad que tiene para ser un joven de 21 años, pero sobre todo la confianza y lo que le enseña en el día a día.

El jugador internacional español achacó su mejoría entre otras cosas al trabajo físico que realizó este verano y que le ha permitido mejorar en aspectos que antes le lastraban. "Trabajé mucho mi físico y las piernas, es lo que más he mejorado y lo que me está permitiendo jugar al 'cuatro' o hacer cambios defensivos con exteriores. He dado un salto", señaló Pradilla, que dijo que el hecho de que los rivales le atacaran al poste fue uno de los aspectos que le lastró el curso pasado.

"Es algo que el año pasado hablamos y lo hemos intentado mejorar, pero también es fundamental saber leer el momento de partido y saber hacer las faltas. Tengo que seguir mejorando", señaló