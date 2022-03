Joan Peñarroya, entrenador del Valencia Basket, ha valorado el maratón de partidos que se avecina en poco más de 98 horas. Los rivales serán Joventut de Badalona el sábado, Baxi Manresa el lunes y el miércoles el Umana Reyer Venezia.

"Primero, vamos a Badalona. El Joventut es un rival que está demostrando, a lo largo de toda la temporada, que está haciendo muy bien las cosas y jugando muy buen baloncesto. Estando arriba en todas las competiciones, dominando en EuroCup y haciendo una muy buena Liga Endesa", comentó el de Terrassa.

El técnico 'taronja' asegura que La Penya es "uno de los rivales importantes que van a luchar por los mismos objetivos" que el Valencia BC. "Es un equipo con muy buenas individualidades, con mucho espíritu y que está por méritos propios arriba en la Liga y la EuroCup. El partido contra el Joventut va a ser difícil. Empezamos esta secuencia de tres partidos en cinco días, vamos a por el primero", agregó.

"En este momento, no hay partidos clave. Todos son importantes, pero no podemos pensar en el del lunes, sino en La Penya. Aquí nos puso en muchos problemas y conseguimos darle la vuelta al partido cuando pintaba muy mal. Si ganamos le sacaremos una distancia, no muy significativa, y de perder estaríamos en igualdad en la Liga Endesa", terminó el coach catalán.