Rubén Burgos, entrenador del Valencia Basket femenino, ha analizado el partido de vuelta de cuartos de final de la EuroCup que espera el próximo domingo 20 en una rueda de prensa que el club ha preparado de modo conjunto con el técnico del equipo masculino, Joan Peñarroya. Burgos valora de forma positiva el hecho de no tener que jugar ningún partido de Liga F Endesa entre medias de esta eliminatoria ante el Umana Reyer Venezia.

"Estamos preparadas para la vuelta, ha estado muy bien no tener partido de liga. Nos va a dar tiempo de mejorar algunos detalles y mostrar cosas que no teníamos del todo trabajadas en la ida. Más allá del marcador, el tópico de que se va a decidir en La Fonteta era claro por la entidad del rival. La ventaja de cuatro puntos es justa y buena, aunque nos aguardan 40 minutos más, que serán duros, frente a un equipo experto, ambicioso y con individualidades de máximo nivel. E Italia tuvieron una rotación corta y el parcial fue más favorable para nosotras cuando sus tres mejores jugadoras, Ndour, Andserson y Thornton estuvieron en el banco", comentó el técnico 'taronja'.

La victoria en Venecia, según Burgos, significó "un paso mentalmente importante". "Lo dimos sacando fuerzas de la debilidad, siendo muy buen grupo, lo que nos hizo dar la vuelta al marcador tras el descanso. Ahora, en La Fonteta, con el público de nuestra parte, nuestro inicio de partido debe ser mejor. La afición nos dará confianza y energía para afrontar la vuelta con ilusión y pensando que tenemos opciones de conseguirlo", dijo en alusión a la posibilidad de volver a meterse en la 'Final Four' de la EuroCup Women.

En este sentido, el preparador de Riba-roja no tiene "ninguna duda" de que "La Fonteta responderá". "No puede haber mejor resaca de Fallas que estar en la Fonteta ayudando al equipo. Además, en un día perfecto con dos partidos seguidos", agregó, convencido de que el aliento desde la grada puede terminar siendo un factor decisivo en la eliminatoria. En Italia, apenas 400 personas se dieron cita en el choque de ida en el Palasport Giuseppe Taliercio. "Hubo poca gente, desconozco cuáles eran las restricciones sanitarias, se sentían menos cuando íbamos por delante, espero que en La Fonteta sea al revés".

En lo estrictamente deportivo, Rubén Burgos admitió que el domingo el equipo tiene que "trabajar más, mejor o diferente la defensa contra las individualidades del Umana Reyer" ."Sobre todo, Thornton nos creó problemas y fue uno de sus puntos fuertes. Hay formas tácticas de defenderlas, pero todo debe partir del colectivo. Podemos reforzar la defensa contra Kayla (Thornton) y también frenar la anotación de Astou Ndour e Yvonne Anderson", argumentó. Además, valoró "la forma en que en ataque se rompió la defensa del Venezia" y cree que para lograr el billete a la 'Final Four' será fundamental "no tener despistes puntuales en cuanto a no seguir el plan de partido, detalles en la intensidad o no estar enchufadas".

Laura Gil y Raquel Carrera, insustituibles

Por otro lado, el entrenador considera que el equipo sigue "debilitado" sin jugadoras de la talla de Laura Gil y Raquel Carrera, si bien, resalta la manera en la que "el equipo se ha hecho fuerte y se ha adaptado a esta situación". "Laura y Raquel son las interiores que más jugaron la pasada temporada y las que más estaban jugando en esta hasta sus lesiones. En un juego interior con Marie Gülich y Celeste Trahan-Davis, ese dato da una idea de la importancia que Laura y Raquel, las dos pívots titulares de la selección española, tienen para nosotras. Cualquier fichaje no habría igualado su nivel. Itzi Germán, Awa Fam, Emily Kalenik, Noa Morro y Elba Garfella han ayudado dando su 120 %, haciendo mejor al equipo sin Carrera ni Gil. Pensar que tienen que suplirlas es injusto para ellas y para el equipo, que se ha hecho fuerte y está siendo el mejor equipo que podríamos ser sin ellas. Y somos un buen equipo, porque los resultados así lo dicen", indicó antes de destacar la relevancia de una "líder" como Laura Gil.

"Laura es importante dentro y fuera de la pista. Es una líder, las demás están más tranquilas con ella al lado. El día de Estudiantes, el primero sin ella, se notó mentalmente ese choque emocional. Aunque no seamos todo lo consistentes que éramos con ellas dos, intentamos ser lo mejor posible y no va mal, pero sería injusto que Itzi deba ser Laura Gil y que Awa, con 15 años, tenga que ser Raquel Carrera. Ayudan al equipo sin más", explicó.

Finalmente, cuestionado por lo que está adquiriendo en la experiencia como entrenadores una temporada llena de problemas en forma de lesión y bajas acumuladas, Burgos respondió: "No solo lo psicológico marca la diferencia, ya que de basket también saben unos más que otros. Yo intento aprender psicológicamente para ayudar a las juugadoras. Mi experiencia es que he aprendido más cosas yo del grupo de las que he podido aportar. Y, sobre todo, que debo confiar en el equipo cuando todas van en la misma dirección. Estamos viendo un grupo compacto, en crecimiento emocional y mentalmente, y lo intentamos también en lo deportivo".