El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, ha avisado de que el partido del domingo contra el UCAM Murcia (12:30 h, Movistar + Deportes 1) tendrá lugar en "una pista muy difícil". Además, el preparador catalán asegura que no existe ánimo de revancha por la derrota sufrida ante el conjunto murciano en los cuartos de final de Copa en el mes de febrero, sino la ambición de "ganar a un rival que está haciendo las cosas muy bien". Para el partido de esta jornada 26 de la Liga Endesa, el técnico confía en disponer del único base de la plantilla profesional, Martin Hermannsson, en mejores condiciones que en los diez últimos días, tiempo en el que ha arrastrado molestias físicas y un proceso viral.

Peñarroya recuerda que el UCAM Murcia de Sito Alonso ha sido capaz de ganar a su equipo en los dos partidos que han jugado hasta la fecha en la presente temporada. No solo en la Copa, sino también en el choque de liga jugado en La Fonteta en septiembre. "Ellos son un rival que está haciendo muy bien las cosas, que ya nos ha ganado dos partidos esta temporada y que evidentemente eso lo tenemos muy presente. Con jugadores muy atléticos, con jugadores que nos castigan y nos hacen daño sobre todo con su verticalidad hacia canasta. Un partido como todos los que nos quedan hasta final de temporada en los que todos los equipos se juegan cosas y de máxima dificultad", asegura el de Terrassa.

En este sentido, una de las claves estará en la intensidad defensiva frente a un adversario poderoso en lo físico como el Murcia. "Frente al mejor ataque de la ACB, nosotros tendremos que mejorar nuestras prestaciones defensivas respecto a los dos últimos partidos. Y a eso también nos puede ayudar en la posición de la dirección Martin (Hermannsson), después de estos diez días que lleva en los que está haciendo un gran esfuerzo para estar con el equipo. No llega en las mejores condiciones, aunque esperamos que para el partido del domingo ya esté bastante recuperado del virus que lleva arrastrando estos últimos días días", admitió.

Preguntado por el reencuentro con el equipo que hace algo más de un mes eliminó al cuadro taronja en la Copa del Rey, Peñarroya respondía que "no hay ganas de revancha". "Es evidente que el partido de Copa nos dolió. Que empezamos muy mal, que hubo en momento que parecía que le habíamos dado la vuelta y llevábamos la iniciativa y al final fue un cara o cruz. No hay que engañar a nadie, es un partido que nos dolió mucho, que seguramente fue el primer gran palo de la temporada pero ganas de revancha, no. Ganas de jugar ante un rival que está haciendo muy bien las cosas y de conseguir la victoria para dejarlos un poco atrás en la clasificación", concluyó.