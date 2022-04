El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, prevé "un partido difícil" este sábado en La Fonteta contra el Urbas Fuenlabrada en la jornada 30 de la Liga Endesa (18:00 h, Movistar + Deportes). El 'coach' ha alertado en sala de prensa de la necesidad de "mejorar" frente a rivales en una situación parecida a la de los madrileños, inmersos en la lucha por salvar la categoría. De hecho, antes de reaccionar ganando al Baskonia, el equipo venía de caer en la cancha del colista el Coosur Real Betis.

"Este es un partido de los que están tocando en este fin de temporada, entre equipos que luchamos por los 'playoffs' y uno de los equipos metidos por evitar el descenso. El Fuenlabrada se juega mucho porque un resultado positivo puede ayudarle en gran medida en ese objetivo", apunta Peñarroya, que añade que será un choque "para afrontarlo con la mentalidad adecuada, si no el rival nos pondrá muchos problemas".

Joan Peñarroya recordó que el Fuenlabrada ya ganó al Valencia Basket en la primera vuelta de la competición. "Nos ganó en su casa. Como muestra de la ambición que tiene el rival para darlo todo, ha fichado un muy buen jugador, Lamar Peters, que jugó Euroliga con el Baskonia, ante los problemas físicos que estaban teniendo sus bases. Y ya jugará contra nosotros", avisó.

Para el técnico catalán, el Fuenlabrada es un "equipo aguerrido, con buen físico, que quiere jugar a alto ritmo en ataque y defensa, y que tiene jugadores peligrosos como Emegano, Alexander, Ristic, que lanza muy bien de tres...". "No les importa jugar a muchas posesiones, a veces, en el uso de la línea de tres parecen algo precipitados, pero tienen ahora mucha agresividad defensiva. Metidos en su lucha, esa agresividad les da un plus de deseo que nosotros tenemos que gestionar. Además, esta es una cuestión que debemos mejorar porque no lo hemos logrado contra rivales en una situación parecida, una situación que nos volveremos a encontrar en las siguientes jornadas", apuntó.

Por último, Peñarroya valoró el estado de forma de su Valencia BC como local. En La Fonteta, desde finales de diciembre, el equipo encadena 13 victorias consecutivas. "Todos los equipos pretendemos que sea difícil que el rival nos gane en casa. Estamos en la línea de sentirnos arropados por nuestra gente, que es cada vez más importante. Ojalá que sigamos con los números de los últimos meses", concluyó.