Apenas quedaban entradas a la venta en la noche de esta pasado domingo y a la espera de que quien no pueda acudir a La Fonteta libere su asiento, el lleno está prácticamente asegurado para el trascendental partido de esta noche (21:00, #Vamos) ante el Baskonia, con un billete para las semifinales de la Liga Endesa en juego.

El triunfo en Vitoria devolvió el factor pista y permitió poner a tiro la posibilidad de romper la estadística, ya que solo una vez en su historia, los taronja lograron remontar una eliminatoria de playoff al mejor de tres.

Eso sí, la experiencia invita a ser prudentes, después de cuatro precedentes esta temporada en la que el Baskonia y el Valencia Basket solo ganaron en sus enfrentamientos como visitantes en La Fonteta y en el Buesa Arena. Por ello, Joan Peñarroya recuerda que «llevamos cuatro enfrentamientos ante este rival y solo han ganado los visitantes. La Fonteta seguro que nos va a ayudar mucho, mucho, mucho pero somos nosotros los que tenemos que poner la energía necesaria y el juego necesario. Y después ese plus de La Fonteta para que nos permita ganar a un gran rival como es este Baskonia».

A ello, añade el técnico catalán que «en un playoff tan igualado como este, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y espero un partido todavía más duro de lo que han sido los dos primeros. Para ganar vamos a necesitar de todos los jugadores, de los que van a jugar más, de los que van a jugar menos, el sábado fueron protagonistas unos y el lunes pueden serlo otros. Somos un equipo más abierto, en el que no hemos dependido de nadie exclusivamente en todo el año y queremos que esa sea una de nuestras fuerzas en el partido del lunes. Llevamos un año para aprender cómo jugar estos partidos pero no me hago ninguna cábala de cómo va a ser el tercer partido ni quién es favorito. Va a ser una batalla deportiva muy interesante, muy reñida. Hay mucha igualdad, como la hay en toda la Liga Endesa, habrá que leer el partido, ver el estado de forma de jugadores y a ver quién consigue la victoria».

Por su parte, el mejor jugador del segundo partido, el ala-pívot cubano Jasiel Rivero, destaca que «estos son los partidos soñados, cuando empezamos la temporada siempre quiere llegar al Playoff, a estos partidos tan importantes. Va a ser un momento lindo, pero ahora que tenemos a nuestra afición y a nuestro público para apoyarnos, creo que va a ser un partido muy disputado pero que lo vamos a ganar nosotros».

Eso sí, tiene claro Jasiel que todo pasa por salir con la máxima energía, sin reservar nada para el final. «Si jugamos a lo que queremos jugar, tenemos muchas más opciones y posibilidades de llevarnos la victoria. Entrar a la cancha con intensidad y con deseo nos favorece mucho, es la meta y la línea por la que tenemos que seguir para poder ganar».

Duro rival lejos de su casa

El conjunto dirigido por Neven Spahija tiene a su favor su excelente rendimiento como visitante, habiendo ganado seis de sus últimos siete partidos fuera de casa en Liga Endesa, incluyendo victorias en canchas muy complicadas como la del Real Madrid o el Lenovo Tenerife o infringiendo su primera derrota de 2022 en la Fonteta al Valencia Basket. El equipo baskonista contará de nuevo con su plantilla al completo para afrontar este tercer y definitivo encuentro.

Precedentes

El encuentro de hoy será la tercera ocasión consecutiva en la que Valencia Basket juegue en La Fonteta un partido decisivo de eliminatoria de Playoff de la Liga Endesa ante el Bitci Baskonia. En el más reciente, el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de la pasada temporada, se resolvió con victoria taronja por 78-73 con 18 puntos, 7 rebotes y 29 de valoración de Nikola Kalinic.