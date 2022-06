Con la temporada aún por terminar y mientras se disputan las semifinales del playoff por el título, el mercado de fichajes en el baloncesto español está ya en pleno movimiento y uno de los jugadores más pretendidos puede ser Augusto Lima, quien se ha desvinculado del UCAM Murcia a pesar de haber renovado meses atrás, en busca de nuevos retos.

Una oportunidad de oro para el Valencia Basket y otros equipos que buscan interiores, con un pívot que ha promediado esta temporada 8.4 puntos, 6.9 rebotes y 2.6 asistencias y que pasó también una exitosa etapa en el San Pablo Burgos con Joan Peñarroya, donde ganó la cuarta edición de la Basketball Champions League.

En su despedida, destacó que "no tengo cerrado con ningún equipo. Igual que cuando tenía ofertas lo dije, ahora mismo no tengo ninguna en la mesa. Es una decisión mía, me quiero abrir al mercado a ver qué puede pasar".

En el caso del Valencia Basket, la salida de Mike Tobey y la también probable de Louis Labeyrie obligan a buscar un refuerzo interior, aunque antes de nada, el club debe firmar un nuevo entrenador para confeccionar la plantilla.

La próxima llegada de Peñarroya al Baskonia también le abriría una opción clara en un club de Euroliga tras el buen rendimiento que dio mientras le entrenaba el de Terrassa.

Dzanan Musa, al Real Madrid

El MVP de la ACB deja el Río Breogán pero pese al interés de clubes como el Valencia Basket, todo indica que finalmente se irá al Real Madrid. Mientras, otro jugador que meses atrás estuvo a un paso del club taronja tras la lesión de Prepelic, Marius Grigonis, tiene sobre la mesa una importante oferta del Maccabi.