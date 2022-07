Los aficionados del Valencia Basket comparten con los de la selección de Eslovenia la alegría de comprobar que el regreso de Klemen Prepelic a la competición está ya muy cerca. Desde días después de la grave lesión que sufrió el 27 de marzo, en Murcia frente al UCAM, el ‘francotirador’ de Máribor apenas ha cesado en su trabajo de rehabilitación. Las vacaciones le están sirviendo para avanzar aún más en una recuperación que, según fuentes del club, "va perfectamente". El dolor ha desaparecido. Y, como demostración, una imagen vale más que mil palabras. En el vídeo que colgó en las redes el readaptador Julio Galcerán se ve como el jugador esloveno está ya probándose en su país en situaciones de partido 5x5.

El Valencia BC retuiteó el mensaje optimista de Prepelic, "por fin", en el que adjunta el vídeo donde se le ve botar, dar un paso atrás y convertir un triple mientras juega con una protección en el antebrazo izquierdo del que fue intervenido al día siguiente de la lesión. En Instagram, mientras tanto, el club compartió la misma secuencia en uno de sus ‘instamoments’, al que posteriormente el propio jugador añadió un texto en inglés, breve pero esperanzador: "‘Coming soon’". El escolta de 29 años avisa de que "pronto" estará de vuelta.

En menos de dos semanas se cumplirá el plazo de cuatro meses de baja que se fijó tras la doble fractura de cúbito y radio sufrida en Murcia. Precisamente, para esa fecha está prevista su incorporación con Eslovenia, que jugará un par de partidos de clasificación para el Mundial 2023 los días 25 y 28 de agosto, y que disputará en septiembre el Eurobasket.

El exterior de 1,91 m no tendrá ningún problema para empezar totalmente recuperado la temporada oficial con el Valencia Basket. Hace un mes, Klemen manifestaba su deseo de estar listo incluso antes, para el Eurobasket que, entre el 1 y 18 de septiembre, se jugará en cuatro sedes distintas: Alemania, República Checa, Italia y Georgia. "He hablado con la selección que faltaré en esta última ventana de la Copa del Mundo (30 de junio y 3 de julio) y que, si todo va bien, el 26 de julio me uno a la selección y empezaré la preparación para el Eurobasket".

En el último mes todo ha salido a pedir de boca y el ‘taronja’ está muy próximo a cumplir el objetivo que se marcó: luchar con Eslovenia por revalidar el título de campeones de Europa, dentro de un plantel que asusta con nombres como los de Luka Doncic o Goran Dragic.

Tras los partidos de la última ventana FIBA contra Croacia y Suecia, el seleccionador Aleksander Sekulic dijo al respecto de la situación de Prepelic: "Klemen ya está haciendo entrenamientos. Todavía no se le permite el contacto. Pero me dijo que llegará listo el 25 de julio, cuando empecemos con los preparativos para el Eurobasket. Es ahí cuando contamos con él".

Seis amistosos previos de Eslovenia en el mes de agosto

Si nada se tuerce en esta recta final de su puesta a punto, Klemen Prepelic estará compitiendo en partidos oficiales a finales de agosto, contra Estonia y Alemania, o a inicios de septiembre. No obstante, al conjunto esloveno le esperarán antes -entre el 4 y el 20 de agosto- seis duelos amistosos en los que, en función de sus sensaciones, podría verse ya al jugador del Valencia sumando sus primeros minutos en busca de sus mejores sensaciones sobre la pista.