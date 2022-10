El Valencia Basket afronta este miércoles el primer partido de la temporada en casa frente al Casademont Zaragoza (19:30 h). Rubén Burgos, entrenador que cumplirá 201 partidos igualando la cifra de Jaume Ponsarnau, valora el estado en el que llega su equipo después de haber luchado por el título de la Supercopa el pasado fin de semana.

Tras la derrota en la final frente al Girona, el entrenador confiesa: "Nuestro vestuario debe salir reforzado en lo deportivo después de los partidos contra Salamanca y Girona. No debemos olvidar que, con las bajas, hemos sido muy competitivas contra los top de la Liga, consiguiendo esa victoria en semifinales y peleando hasta el final en un partido contra Girona que se nos puso cuesta arriba. Ese tiene que ser nuestro ADN y con lo que la afición se identifique, con que el equipo lo deja todo hasta el final y siempre tiene opciones. Es la primera final y hemos tenido presencia en ella. El equipo está comprometido con el inicio de la Liga, el rival no es sencillo y en casa tenemos que dar el 200 %".

Respecto al rival, Casademont Zaragoza, al que ya se enfrentaron en la pretemporada, Burgos analiza que "en la línea que lleva en las últimas temporadas, muy ascendente, Zaragoza es claramente un aspirante a ser cabeza de serie para la Copa y 'Playoff', y para plantar cara a los tres equipos que en los últimos años dominan las primeras posiciones". "Hubo bajas en los dos lados, más en el nuestro en ese partido de pretemporada. Además, han logrado una buena victoria ante Lugo en su estreno en casa", añade.

Este será el primer partido del equipo ante su afición en La Fonteta. El técnico asegura que percibe las ganas "en las jugadoras, que ya conocen a la afición y tienen ese vinculo personal". "Saben que la Fonteta es la sexta jugadora en pista. Tienen ganas de mostrarse, de sentirse con su gente y para las nuevas también, tanto las jóvenes como las incorporaciones sénior, disfrutar de lo que es un ambiente top de baloncesto femenino. Con una afición que ya se hizo notar en la Supercopa y en la Fonteta lo harán más".

Burgos, entrenador histórico en la entidad 'taronja'

El pasado domingo, Rubén Burgos llegaba a los 200 partidos oficiales entrenando al equipo. Cifra a la que solo habían llegado Jaume Ponsarnau y Miki Vukovic en el club, en ambos casos dirigiendo al conjunto masculino: "Para mí es motivo de orgullo y agradecimiento. No solo por la cifra de esos 200 partidos como entrenador del primer equipo femenino, sino por todo el recorrido en el club. Mi llegada al Pamesa Valencia fue con 11 años para jugar en la cantera. Pude desarrollar una carrera de jugador tanto aquí como en otros equipos gracias a lo aprendido en nuestro club. Me he sentido valorado y exactamente igual cuando empecé de entrenador. Empezando en la escuela, en el equipo filial, y luego poder ayudar en el camino del ilusionante equipo femenino. En mi cabeza estaba conseguir el ascenso en LF2 y, a partir de ahí, tener un buen día a día, tener retos en el corto-medio plazo es lo que me ha ayudado a recorrer este trayecto. No solo. Ser entrenador es un trabajo de equipo. He tenido la suerte de tener muy buenos compañeros en el 'staff', que seguramente son los que me han ayudado a crecer y me han inspirado cada día".

El técnico concluía: "Me quedo, sobre todo, con la gente que ha sumado al proyecto en periodos cortos y con nuestra primera temporada en LF1, donde todavía no jugábamos finales ni ganábamos títulos. Tal vez, no fue tan brillante como el ascenso el año anterior, pero para mí tuvo muchísimo mérito que el equipo en su debut fuese quinto en fase regular, que disputara la Copa de la Reina, que ganase el primer cruce de 'Playoff' con factor cancha en contra y que consiguiéramos la plaza europea… Esa primera temporada, el trabajo diario y asentar las bases de lo que hemos sido después fue muy importante".