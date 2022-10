El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, destacó el regreso a La Fonteta tras la primera victoria de la temporada en la LF Endesa frente al Casademont Zaragoza (63-58). "Ha sido una alegría volver a jugar en casa después de tantos meses y tras una pretemporada donde no tuvimos partidos en la Comunidad Valenciana, ha sido agradable ver al público, que ayudara a las jugadoras en una semana larga y complicada en la que sabíamos que el cuarto partido iba a costar", comentó el técnico de Riba-roja, agradeciendo la presencia de aficionados en La Fuente de San Luis, donde más de 3000 espectadores asistieron al choque de la segunda jornada de la Liga Femenina.

La carga de partidos para una plantilla que va justa de efectivos, fruto de las lesiones, es la razón por la que, según Burgos, el equipo sufrió en el último tramo del duelo contra el Zaragoza. "Por eso se nos ha hecho un poco largo. Sobre todo, por detalles que dependen de nosotras, como haber cerrado un poco mejor el rebote, especialmente, en exteriores y, sobre todo, con Tate. Son detalles de concentración y cansancio. Creo que las imprecisiones con las pérdidas han sido constantes en todo el partido. Recuerdo más de dos situaciones en las que hemos podido abrir brecha, una importante con 15 puntos arriba, con buena defensa, con balón en nuestras manos, situaciones de superioridad, acciones tácticas trabajadas donde las conexiones han hecho que perdamos balones muchas veces demérito nuestro. No mérito de la defensa", argumentó ampliamente.

Para el entrenador, "la victoria es una buena noticia", además de "los minutos de Laia Lamana y Awa Fam". "No es casualidad que sean los dos mejores más menos del equipo. La presencia de las dos en la pista, una anotando más y otra anotando menos, pero es lo que queremos. Es el objetivo. Que las niñas de L'Alqueria vean que es una realidad poder jugar en la primera plantilla y tener un cierto protagonismo", agregó. Por último, Burgos incide en que ahora el equipo debe "recuperar físicamente porque esto no para". "Tenemos un día de recuperación mañana, una sesión que creo que el 'scouting' será más sencillo porque es un rival contra el que acabamos de jugar (Perfumerías Avenida de Salamanca), pero no será sencillo. Tenemos un viaje a Salamanca y a seguir peleando y recuperando jugadoras", concluyó refiriédose al duelo de Liga del sábado en Salamanca.