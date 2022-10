Ni rastro del Valencia Basket de la semifinal de la Supercopa LF Endesa. Las taronja no lograron mostrar la misma imagen en su segundo duelo de la temporada ante el Perfumerías y en un partido en el que abusaron del juego interior y renunciaron al triple (llegaron con un solo lanzamiento al último cuarto), se vieron superadas por las actuales campeonas de Liga, pese a que tampoco llegaban en su mejor momento tras caer en la última jornada ante el Ensino Lugo.

Con la notable ausencia de Cristina Ouviña por lesión, al margen de las ya habituales de Rebecca Allen y Alba Torrens, Rubén Burgos salió de inicio con Leticia Romero, Queralt Casas, Ángela Salvadores, Raquel Carrera y Lauren Cox. La estadounidense abrió el marcador con un lanzamiento lateral a media distancia y Queralt y Carrera sumaron para un primer parcial de 2-6.

Pero Roberto Íñiguez contaba con una Fasoula más que inspirada y en un abrir y cerrar de ojos, la pívot griega dio la vuelta al marcador con seis puntos consecutivos antes de llegar al ecuador del primer cuarto.

Salvadores cortaba la mala racha en el tiro, pero Jefferson y de nuevo Fasoula obligaban a Rubén Burgos a pedir su primer tiempo muerto con 12-8.

El técnico dio entrada a Gülich en lugar de Carrera y aunque la alemana no pudo frenar a la griega, sí empezó a hacerle sufrir en defensa, con seis puntos consecutivos de la taronja que sirvieron para cerrar el primer cuarto con empate a 16, sin puntos desde el tiro libre ni desde la línea de 6,75, aunque en el caso de las locales fue por errores en el lanzamiento, mientras que las visitantes no intentaron ningún triple.

Una dinámica que se mantuvo igual en el segundo período por parte de las taronja, pero que cambió radicalmente en el Perfumerías, que encontró en Crvendakic, Nogic y Cazorla, la inspiración para empezar a sumar de tres en tres y abrir brecha en el marcador.

Al Valencia Basket le costaba encestar y con 29-22, Burgos paró el partido para refrescar ideas y dar entrada a Awa Fam. La joven canterana anotó de gancho en su primera acción, pero las taronjas seguían sufriendo en defensa y vieron cómo las de Íñiguez se iban alejando en el marcador.

Eso sí, unos buenos minutos de Queralt y un parcial de 0-6 metió a las visitantes en el partido (37-30), antes de que Cazorla echara un último jarro de agua fría a las taronjas antes de irse a vestuarios, con un nuevo triple que puso el 40-30 en el marcador.

Cambio de cara tras el descanso

Burgos había repartido los minutos entre las diez jugadoras disponibles, incluida una Elena Buenavida que regresaba tras una lesión, pero solo Queralt anotaba con facilidad en una primera parte en la que fueron casi siempre a remolque.

El tiempo de descanso y una defensa en zona en la vuelta a la pista empujaron al Valencia Basket a recortar diferencias, con una Salvadores que empezaba a parecerse a la que se exhibió en la semifinal de la Supercopa ante el Perfumerías y con el empuje de Queralt, Carrera y Leticia Romero, que forzó el tiempo muerto de Íñiguez con 46-44.

Pero de nuevo apareció Crvendakic para castigar desde el exterior una y otra vez el aro taronja, ante un Valencia Basket en el que solo Carrera mantenía el acierto hasta llegar al 55-50, antes de los últimos diez minutos.

Y fue de nuevo la pívot gallega la única que seguía viendo aro en el último cuarto, aunque siempre desde la línea de tiros libres, mientras que las locales se repartían los puntos entre Leo Rodríguez, McCall, Cazorla y una Crvendakic que fue una auténtica pesadilla para las de Rubén Burgos, incapaces de frenarla antes de que se fuera al banquillo a falta de cuatro minutos y medio y con 17 puntos.

Pero las taronja no supieron aprovecharan su ausencia y el tiempo muerto de Burgos a 3:22 no sirvió para cambiar la dinámica al partido, con un Valencia BC que solo sumaba desde el tiro libre, que empezó a lanzar sin acierto los triples que le faltaron el resto del partido y que vio como las locales no bajaron su intensidad hasta llegar al definitivo 79-63. Un duro golpe que se suma al de la derrota de la primera jornada en Girona, ante el otro rival directo por la Liga Femenina Endesa.