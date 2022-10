Anna Gómez, la jugadora con más partidos en la historia del Valencia Basket, ha confirmado este lunes su retirada del baloncesto a través de un documental en 'YouTube' titulado '4TERNA, Anna Gómez Igual'.

La valenciana de Alfara del Patriarca pone fin a 18 años de carrera deportiva profesional, que comenzó en 2004 con el CB Puig d'En Valls en Liga Femenina y terminó la pasada temporada, 2021/22, con el Valencia BC. En el equipo 'taronja' Anna Gómez levantó como capitana los títulos de la EuroCup Women y los de la Supercopa de España y Europa, todos ellos, en 2021.

Además, Anna Gómez, de 35 años, es la jugadora con más partidos oficiales jugados con la camiseta del equipo femenino del club de La Fuente de San Luis, un total de 143.

La eterna capitana del Valencia BC habla de "un partido de 3x3" en Moncada como su primer recuerdo en clave de baloncesto. "Después pasé al Basket Godella. Mis mayores recuerdos son de la etapa de formación. A las niñas que empiezan solo les diría que disfruten de esa etapa, que trabajen mucho e insistan en sus sueños porque se pueden conseguir", agrega en el documental.

"Me desperté y tenía el balón al nacer. Mi padre era entrenador y mi madre jugaba. Mis padres fomentaron en mí el amor por el deporte y, en particular, por el baloncesto. Me encantaba, pasaba horas entrenando y, poco a poco, con mucho trabajo, se completó un proceso", explica sobre sus inicios.

Para Anna Gómez, "lo mejor" que ha adquirido del baloncesto ha sido "crecer en lo personal y lo profesional al conocer otros lugares, compañeras con otras culturas, idiomas u opiniones". Y, "lo peor", la "lesión en la rodilla". "Si no la hubiera tenido, a lo mejor, habría sido otro tipo de jugadora, pero me hizo crecer y adaptarme. Fue algo muy duro, estuve a punto de retirarme".

Las lesiones en la rodilla a lo largo de su carrera, entre los 17 a los 35 años, la tuvo varias veces "a punto" de arrojar la toalla. "Fue muy duro. Trabajé mucho y el mayor éxito es haberlas superado y haber elegido yo el día de mi retirada", dice la base valenciana.

La familia 'taronja', siempre en su memoria

En cuanto a su etapa en el Valencia Basket, Anna se queda con "lo bonitos que son los recuerdos de la afición en La Fonteta". "Formar parte del equipo y la afición 'taronja' ha sido muy especial y emotivo. Estoy eternamente agradecida a los aficionados, han sido mi familia y mi apoyo en la pista", añade la ya exjugadora, que señala a su madre como "la pieza fundamental". "Sin ella no habría podido jugar ni crecer como lo he hecho como persona y jugadora".

"Lo importante ya no son los trofeos o el sueño que tenía de haber jugado en la WNBA, de lo que me siento verdaderamente orgullosa es de cómo he hecho mi carrera. Lo he intentado y hecho lo mejor posible, y aquí os dejo", concluye la capitana, que guarda con especial cariñosa el primer título de la historia del Valencia Basket, la EuroCup.