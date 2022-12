El entrenador del Valencia Basket Rubén Burgos admitió, tras la victoria del Valencia Basket en La Seu d'Urgell, que en lo primero que pensó fue en el entrenador rival, Jordi Acero.

"Ahora mismo lo primero en lo que pienso es en Jordi Acero. Los entrenadores padecemos mucho, estamos muy solos, no suelen empatizar con nosotros ni con nuestra salud mental. Creo que el trabajo que ha hecho ha sido muy bueno, mejor que el mío. Ha preparado el partido perfecto en pocos días, nos ha colapsado todas las vías de anotación alternando defensas y encontrando huecos en ataque hasta la última canasta. Darle la enhorabuena porque han hecho un gran partido, lo ha planteado con un 'roster' inferior en cuanto a calidad al nuestro, pero han sido mejores sobre la pista, pero hemos tenido la suerte de la última canasta", analizó el entrenador de las 'taronja', que ya encadenan siete triunfos.

Por otro lado, Burgos no quedó satisfecho con el juego de las suyas, aunque quiso poner en valor el regreso de Cristina Ouviña, autora de la canasta clave, tras unas semanas lesionada. "Para todos son importantes las victorias, también de los que estamos arriba, porque tenemos la presión de estar arriba. Son realidades diferentes y nos quita un peso de encima. Me voy aliviado. No contento. Sí que me voy contento por Cristina Ouviña. Se ha esforzado mucho por volver con el equipo. Ya lo hizo las semanas después de volver de la lesión, fue vital para ganar esos partidos y hoy si no fuera por ella, no hablo del último lanzamiento, no estaríamos hablando de este resultado. Me voy contento en lo personal por Cris", concluyó.