El primer gran objetivo de la temporada ya está cumplido con la clasificación para la Copa tras la contundente victoria ante el Casademont Zaragoza y Álex Mumbrú quiere poner en valor la reacción del equipo en las últimas semanas, cuando todo parecía perdido con un balance de cuatro victorias y cinco derrotas.

El técnico ve como una de las claves el hecho de dejar de lamentarse por las lesiones y las derrotas y pensar en dar lo mejor. "Mejoramos en solidez defensiva y ofensiva, en vez de ponernos a preocuparnos o llorar por las bajas, dimos todos un paso adelante para confiar en lo que hacíamos, con las derrotas que teníamos era complicado, pero no nos volvimos locos, seguimos trabajando cada día, haciendo nuestras cosas, el proceso a veces se consolida en un mes, en dos o a veces en más. Había que ganar partidos y hemos ido mejorando en esa faceta".

De la clasificación, destacó que "hace un mes parecía imposible, estaba mal la Copa, habíamos perdido partidos que no tocaban, pero últimamente estamos jugando mejor. Lo malo que tiene la Copa es que te clasificas y no la juegas hasta un tiempo y puedes pasar muchas cosas. Era un objetivo claro, había que estar y cuando llegue el momento, pensaremos en la Copa".

Respecto al partido ante el Casademont Zaragoza, valoró la mejora tras el descanso. "Ha sido un primer cuarto en el que no hemos controlado, hemos tenido muchas pérdidas de balón, de pases tontos. En el segundo cuarto no hemos hecho una buena defensa y no hemos gastado faltas. Teníamos que dar un paso más, lo hemos dado defensivamente en el tercer cuarto, el partido lo hemos roto ahí. En el último cuarto, hemos dejado tiempo a Shannon para que vaya entrando en el equipo, lleva pocos días, necesitamos que vaya aprendiendo todo rápido, han sido pocos minutos y nos ha podido ayudar.

Sobre los primeros minutos del último fichaje, Shannon Evans, destacó Mumbrú que "se está adaptando, acaba de llegar, hicimos un mes de pretemporada para explicar conceptos y seguimos el resto del año. Está un poco verde para poder ayudarnos ya, pero poco a poco lo iremos poniendo e irá mejorando cosas. Esperemos que pronto esté mejor, vienen partidos difíciles en poco tiempo y hemos de intentar estar todos porque seguro que pasan cosas durante los partidos y hay que estar preparados".