El jugador del Valencia Basket Klemen Prepelic ha denunciado públicamente el cobro de comisiones por parte de una entidad bancaria, a la hora de ofrecer un donativo solidario en beneficio de víctimas y damnificados por los terremotos ocurridos a principios de semana en Turquía y Siria. Una tragedia que se aproxima ya las 30000 víctimas mortales.

Este es el mensaje que el escolta del Valencia Basket ha escrito en perfil de la red social Twitter: "Hoy me he quedado sorprendido cuando he mandado dinero para ayudar a Turquía mediante una organización humanitaria, y el banco Santander me ha cobrado 50 euros de comisión. Creo que todos deberíamos ser igual de solidarios en estas situaciones".

La respuesta del banco

Horas más tarde, la cuenta del banco ha respondido al jugador excusándose por "lo ocurrido". "Hola Klemen, sentimos lo ocurrido. Por solidaridad con los damnificados por el terremoto, los gastos de las transferencias a Turquía y donaciones a las principales ONG españolas serán sufragadas por el banco. Si al hacer la operación figura comisión la eliminaremos en 24 horas. Puede que los primeros días se produzca alguna incidencia, si es así la resolveremos lo antes posible", le escribieron desde Santander España Responde.

Un mensaje al que el jugador de baloncesto contestó pidiendo que la comisión se añada al resto del donativo. "¡Si la podéis enviar a la misma cuenta en Turquía, con el resto del dinero, sería perfecto! Gracias".

El esloveno Klemen Prepelic, escolta de 1.91 m y 30 años, forma parte de la plantilla 'taronja' desde 2020. En la tarde de este domingo, el de Maribor ha participado en la victoria del Valencia BC sobre el Gran Canaria en la jornada 20 de la Liga ACB Endesa. Prepelic, uno de los jugadores más queridos en la Fonteta, ha anotado cinco puntos en 19 minutos sobre la pista.

Tanto el donativo en sí, como la situación expuesta por el jugador del Valencia BC, ha provocado una multitud de reacciones por parte de los aficionados aplaudiendo el comportamiento solidario de Klemen Prepelic.