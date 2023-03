Hace varias semanas Rubén Burgos, técnico del primer equipo femenino, llegaba a los 232 partidos, cifra que le colocaba como el entrenador con más duelos dirigidos en Valencia Basket. Hito que, teniendo en cuenta la trayectoria e historia del equipo masculino, pone en valor la continuidad, el crecimiento deportivo y los buenos resultados de un proyecto femenino que apenas suma 9 años de vida. Mientras la cifra sigue creciendo. Ahora está en 239.

Rubén ha estado en el Valencia Basket casi toda su vida. Cuando dirigía el equipo EBA masculino le llegó la oportunidad de tomar las riendas del proyecto del femenino en 2017 y, seis años después, aquí sigue. “No me lo esperaba porque no era mi plan. Cuando se me propuso esto y consciente de la apuesta del Club por la sección femenina y la profesionalización del equipo y los objetivos, me focalicé mucho en la inmediatez. Ese año era conseguir el ascenso. Era una responsabilidad y era importante prepararme en cuanto a la competición, conocer a las jugadoras, a involucrarme en un estilo de juego y metodología, que era exactamente igual en mujeres y hombres, pero debía conocer esa liga. No esperaba que el recorrido fuera tan largo. Lo veía un camino de ascender esa temporada y luego a ver qué es lo que pasaba, pero se ha alargado”, explica en declaraciones facilitadas por el Valencia Basket.

Y, pese a no esperarlo, ha ido poco a poco cazando a míticos entrenadores del equipo masculino del Club como Paco Olmos (148), Velimir Perasovic (187) y Jaume Ponsarnau (201) hasta superar al eterno Miki Vukovic (231), que fue en su día su entrenador, y que presidía este ranking hasta hace solo un mes.

Entrenadores con más partidos en el Valencia Basket Rubén Burgos 239 Miki Vukovic 231 Jaume Ponsarnau 201 Velimir Perasovic 187 Paco Olmos 148

Los tres pilares de la filosofía Rubén Burgos

Los éxitos crecientes del equipo, clasificándose para playoffs, finales, ganando títulos, llegando a la Euroliga, etc., o su porcentaje del más del 70% de triunfos han sido, sin duda, argumentos a favor de su continuidad. Sin embargo, la realidad va mucho más allá. La filosofía de Rubén, sostenida sobre tres pilares, ha sido la piedra angular del proyecto: la relación humana con las jugadoras, aprender siempre de los demás y la identidad del equipo en la pista.

Empezando por el primer pilar, el técnico explica que “el baloncesto es un deporte de personas y grupos humanos. Entiendo al equipo como a una familia, en el vestuario a puerta cerrada, donde somos nosotras de verdad, las relaciones entre compañeras y dentro del staff. Eso se forja en los entrenamientos, en el día a día a día. A puerta cerrada sin público, focos, redes sociales o entrevistas. Cansándonos juntas, a veces enfadándonos, a veces disfrutando y a veces emocionándonos es donde se crean los equipos. Para mí es esencial”.

Sobre la segunda clave, argumenta que como entrenador siempre intenta aprender de la gente que le rodea: “He aprendido mucho de Chechu (Mulero) y Esteban (Albert). He tenido la suerte de ver trabajar a grandísimos entrenadores en el club. Tengo la referencia del Maestro Miki Vukovic, cómo para él cada detalle era importante y todo contaba. Estas cosas intento adaptarlas o que me ayuden a crecer. Y, sobre todo, las personas de las que más aprendo son de quien tengo al lado. Andreas, Santi, Marcos o Roberto Hernández me han ayudado e inspirado mucho y soy un afortunado por haber trabajado con ellos. Tenemos un ejemplo en el staff ahora en Marta Sorlí. Es una entrenadora de la casa. Cada día aporta más al grupo y va a ser el futuro del Club en los banquillos”.

Respecto a la identidad en pista, lo tiene claro: “Para mí hay dos cosas innegociables. El esfuerzo defensivo total de todas las jugadoras al cien por cien y la solidaridad y compartir el balón en ataque. A partir de ahí no va de tener un manual. Tienes que adaptarte a las jugadoras que tienes, ayudarlas a mejorar. Porque eso será lo que ayude a mejorar al equipo”.

Para forjar esos lazos tan importantes dentro del equipo, la filosofía del Club ha ido de la mano de la del entrenador. El factor humano es fundamental a la hora de incorporar a jugadoras. Una filosofía que ha sido clave en el grupo actual: “Buenas personas y sobre todo gente que quiera estar aquí, que comparta los valores y esté alineada con los objetivos de la entidad. Puedes equivocarte o no, pero si no intentas saber qué persona introduces en el grupo, ahí seguro que te equivocas. En los equipos es importante tener afinidad, el idioma, estar cómodo en la ciudad… La idea del club siempre es facilitar todo fuera de la pista para luego poder exigir al máximo dentro de ella. Compartir valores, estilos de vida, ayuda mucho a que en la cancha te sientas feliz con quien tienes al lado, le des un pase extra cuando tú puedes meter una canasta o des una ayuda defensiva cuando alguien ha cometido un error o ha bajado en energía”.

Ilusión intacta respecto al futuro

Rubén ya ha vivido grandes momentos en el equipo como el ascenso o los títulos de la EuroCup o las Supercopas, pero la ilusión se mantiene intacta respecto al futuro: “Mi deseo siempre ha sido el día a día. Es cierto que cada año queremos rendir un poquito mejor. Ahora en el nivel en el que estamos el siguiente deseo es ganar títulos. Es muy complicado. Siempre quieres tener presencia en las finales, es lo que te dará opción de ganar títulos, pero no siempre depende de ti. No sé si ya este año. Llevar a Valencia Basket a una Final Four europea sería un sueño”.

Partidos Rubén Burgos en el Valencia Basket Liga Femenina - 151 Liga Femenina 2 - 30 Eurocup Women - 28 Euroleague Women - 14 Copa de la Reina - 8 Supercopa LF - 5 Fase Previa EW - 2 SuperCup Women - 1 Total - 239



Mucho tiempo ha pasado ya desde que en 1986 el sueño taronja comenzara a dar sus primeros pasos. Mucho menos tiempo ha transcurrido desde que gracias a la apuesta de los Mecenas Juan Roig y Hortensia Herrero, Valencia Basket se transformara en un club global, que no entiende de géneros y que ofrece el mismo trato en el día a día a sus dos equipos profesionales. Sin embargo, ha sido tiempo suficiente para que esta filosofía se consolide, se convierta en referencia y sirva de ejemplo a otras entidades. Que Rubén Burgos sea el entrenador con más partidos de la historia del Club, es solo un ejemplo más de este modo de entender el baloncesto.