La resiliencia de Alba Torrens (30/8/1989, Binissalem) le ha ayudado a vencer tanto a los rivales en la pista como a las lesiones fuera de ella. La capitana de España está a punto de superar un esguince en el ligamento de la rodilla y espera volver a jugar a tiempo de ayudar en la búsqueda de la Final Four.

¿Cómo se encuentra de la rodilla?

Contenta por como está yendo la recuperación. Siempre se quiere ir rápido, pero siendo realistas estamos contentos porque estamos en los plazos marcados. Ahora, en este tramo final, voy día a día para ver cuál es el momento de volver a estar en la pista con mis compañeras.

¿Cuándo cree que será ese momento, el segundo partido de los cuartos ante el Schio?

Estamos cerquita, cada día me encuentro mejor. Estos días vamos a decidir el momento de entrar en la pista recuperada. Lo va a marcar la rodilla.

¿En su mente está ayudar sobre la pista en esta eliminatoria?

Sí, sí... Ayudar es la palabra. Jugar en los cuartos era el objetivo cuando nos marcamos los plazos, y sigue siéndolo. El trabajo de todos está hecho, hemos puesto todo y agradezco ese esfuerzo colectivo porque sigo teniendo ese objetivo de poder ayudar en esta eliminatoria.

¿Qué balance hace hasta el día de hoy de una temporada en que le han parado un par de lesiones?

Al principio sabíamos que empezaría más tarde, y luego las lesiones vinieron bastante seguidas. Una se puede cuestionar por qué, pero es algo que no puede controlarse. La lesiones forman parte del deporte. Estoy feliz por haber firmado con el Valencia Basket, esa ilusión que hay por competir al máximo nivel, por jugar su primera Euroliga, me motivó. Estoy muy contenta con Rubén, con mis compañeras, me han acogido de maravilla. He intentado sumar en cada manera de la forma que he podido, dentro o fuera de la lista. Mis objetivos son los del equipo.

Un proyecto con un crecimiento continuo: cabezas de serie en la Copa, líderes en la Liga, en cuartos de la Euroliga...

Y cuando estás dentro y ves el trabajo y las adversidades que se han superado, todo eso se valora mucho más. Es un grupo con los pies en el suelo, que no se desvía del camino diario para alcanzar metas. No ha sido fácil el año y el grupo ha respondido en cada obstáculo. Hacer que lo difícil parezca sencillo tiene mucho mérito. Sabemos que lo que nos queda es más duro aún, pero vamos con toda la ilusión intacta para llegar donde queremos.

Un buen pastel al que falta por ponerle la guinda de los títulos, y con Alba Torrens jugando sin problemas físicos.

Ese es mi objetivo, no ha dejado de serlo. Hago todo lo que puedo para estar cuanto antes. Estar jugando en esta fase final, luchando por todo y ayudando con mi juego, eso es lo que me mueve.

Imagine por un momento que el Valencia BC gana esta Euroliga 2023. Torrens habría ganado más de la mitad de las últimas 12 Euroligas.

No sé si tomármelo por bien o porque tengo muchos años (ríe). Pienso más hacia delante que hacia detrás. Aunque, a veces, paras y le das valor a los títulos... pero más a lo que hay detrás, el trabajo, el crecimiento, las experiencias que compartes en equipo. Es con lo que me gusta quedarme. Miro hacia atrás y sonrío.

¿Qué puede seguir aprendiendo una campeona de seis Copas de Europa?

El aprendizaje es un canal de doble sentido. En un equipo todos y todas aprendemos de todos y todas. Lo importante es estar, y estar unidas para lo bueno y lo malo. En el baloncesto y en la vida estamos en un proceso infinito de crecimiento. Me siento agradecida también de lo que estoy aprendiendo aquí, de las jóvenes mucho, la ilusión y la alegría que transmiten.

Este martes comienza la serie, Schio-Valencia, ¿cuántas opciones diría que hay de pasar a la Final Four?

He vivido muchas Euroligas y unos cuartos nunca son fáciles. Los he jugado con equipos que iban de favoritos y con otros que no, y siempre fue complicado. Ahí llegan los ocho mejores de Europa. Lo primero es valorar el estar aquí. ¿Las opciones? Se puede estar en la Final Four. La línea entre ganar y perder es fina, a veces, justa y otras no, pero lo que estoy segura es de que este equipo va a competir de corazón, táctica y mentalmente. Estamos preparadas, con la mirada alta y los pies en el suelo.

Por cierto, le gustaría seguir en el Valencia BC otro año?

Estoy muy a gusto y para mí, esto de renovar la ilusión diariamente es muy importante. A la vez, pienso en el día a día. Lo primero es recuperarme, es el objetivo actual, si no, no puedo pensar más allá. A lo mejor, hace unos años pensaba más en el futuro, ahora lo hago mucho en el presente, en los objetivos, en cuidarme para aportar lo máximo en busca de conseguirlo. Después, a ver cómo estoy física y mentalmente, cómo está el equipo. Lo que sí digo es que estoy muy bien y muy agradecida de estar en el Valencia.

Parece que las conversaciones de futuro están aplazadas, y primero quiere ser muy honrada consigo misma.

Totalmente, lo primero que deseo es ser honesta conmigo misma para luego serlo con los demás. No me planteo ahora más que focalizar todas las energías en la recuperación y sentirme bien sobre la cancha. Ya veremos dónde estamos cuando acabe la temporada. Pero repito, me gustaría ser muy honesta sobre cómo estoy. Habrá que ver cómo va todo. En mi cabeza no tengo otro fin que estar al 100 %.