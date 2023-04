Rubén Burgos ha analizado este miércoles, 26 de abril, el partido de ida de las semifinales de los playoffs de la LF Endesa que disputará el Valencia Basket ante Casademont Zaragoza a domicilio (jueves 27, 20:00h, Pabellón Príncipe Felipe, Twitch FEB y Canal FEB). Un partido que llega tras superar con contundencia a Estudiantes en el partido de vuelta de cuartos de final: "esa victoria nos ha reforzado y nos ha dado confianza. Estamos trabajando en la misma línea que cuando preparamos los cuartos ante Estudiantes, tenemos que seguir creciendo y mejorando".

Lección aprendida en la Copa

Para el técnico valenciano, el Valencia BC ha aprendido de la derrota sufrida en las semifinales de la Copa de la Reina ante el Casademont Zaragoza en el Pabellón Príncipe Felipe: "tenemos la experiencia de ese partido. Son competiciones diferentes pero los equipos somos los mismos. Estamos muy focalizadas en nuestra mejora y en conseguir producir desde nuestra defensa", señaló Burgos que destacó la intensidad defensiva de su rival.". Por ello, Burgos es consciente de que las mañas no se lo pondrán fácil a su equipo: "Nos tenemos que adaptar a las individualidades y talentos de los rivales pero hemos de pensar en nuestro potencial e intentar dar nuestra mejor versión", afirmó el técnico valenciano que reconoció que son "autocríticas con la defensa que hicimos de los tirois abiertos de las jugadoras interiores del Casademont Zaragoza". También avisó del "juego de dos contra dos que genera Mariona Ortiz".

Presión positiva

El papel de favorito en la eliminatoria, a nadie escapa que corresponde al Valencia Basket ya que para el Casademont Zaragoza, como campeón de Copa, la temporada ya es todo un éxito: "¡Bendita presión la de partir como favoritas!, significa que nos lo hemos ganado y que se espera mucho de nosotras". El técnico espera un Casademont Zaragoza muy combativo y ambicioso: "Nosotras somos muy ambiciosas y hemos jugado en cualquier escenario al 200%. No estábamos entra las favoritas para llegar a la Final Four de la Euroliga pero fuimos ambiciosas. Igualmente no creo que el Zaragoza se conforme, por la manera en la que están compitiendo y seguro que quieren más. Aunque hayan ganado un título este año, seguro que en la Liga van a por todas",.

Burgos quiere la Liga

Rubén Burgos confía en que el duelo de semifinales, en el que el Valencia BC tiene el factor cancha a favor y que por tanto, se resolverá en la Fonteta, se decante del lado valenciano: "queremos dar un paso más hacia el título de Liga, es un título que nos falta. Queremos que nuestra afición vuelva a disfrutar de una final de Liga".

Sobre la presión ambiental que le espera al Valencia Basket este jueves en Zaragoza, Burgos destaca: "Forma parte de nuestro trabajo. Hemos jugado en pistas calientes, también en la Euroliga hemos tenido escenarios muy exigentes y hemos estado a la altura. Con la experiencia que hay en el vestuario no creo que nos pese. Es un aspecto más que se ha de reconocer y normalizar.

El Valencia Basket afronta las semifinales de Liga con la tranquilidad de saber que como mínimo ya tiene asegurada la presencia en la Fase Previa de la Euroliga: "es una competición muy importante para nosotras pero ahora estamos centradas en esta temporada y en la Liga".