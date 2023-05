Amaya Valdemoro, pionera del baloncesto español en la WNB donde ha conquistado tres anillos de campeona, ha participado este miércoles 4 de mayo en las presentación de las finales de la NBA Júnior que se celebrarán en l'Alqueria del Basket del 21 al 25 de junio, aseguró que en su opinión las jugadoras españolas y europeas que despunten deben probarse en la WNBA, aunque ahora haya más restricciones para compaginar las ligas de ambos

Apuesta por cruzar el charco

"En los últimos años, que sí que se podían compaginar las dos competiciones, las jugadoras españolas no han querido ir. Yo soy de la opinión de que debes cruzar el charco pero eso va en las ambiciones de cada una afirmó. La jugadora internacional española, que en la actualidad ejerce como embajadora de la NBA en Europa, insistió: "Creo que tienes que ir donde todo está mucho más profesionalizado, donde la exigencia física es mucho más grande. El baloncesto europeo está creciendo una barbaridad pero con las nuevas normas, Europa no va a tener a las mejores americanas por lo tanto creo que el nivel va a bajar. Creo que las europeas que despunten alguna temporada deben ir allí", añadió.

Sobre la decisión de Raquel Carrera, jugadora del Valencia Basket de descartar de momento jugar en la WNBA pese a haber sido elegida en el draft, Valdemoro destacó: es "súper joven" y que tiene muchos años por delante para hacerlo. "Le veo con potencial para ir, luego allí es otra historia. En Europa va a ser una referencia, pero cuando llegas allí no tiene nada que ver. Por talento, puede ser una de las dos o tres mejores pívots europeas del momento", analizó.

Una apuesta valiente

Valdemoro, que ganó tres veces la WNBA, explicó que ella trató de compaginarlo todo y al final se tuvo que operar de las dos rodillas. "Tienes que pagar un peaje. Yo que he intentado ser carismática y he sido muy ambiciosa quise probar suerte allí y creo que todas las jugadoras que tienen ese nivel deberían probarlo porque si no cuando acaben su carrera se preguntarán qué hubieran sido allí", reflexionó.

Estará en el primer partido de la Final

Amaya Valdemoro aprovechará su estancia en València para asistir al primer partido de la Final de la Liga Femenina Endesa entre Valencia Basket y Perfumerías Avenida: "son mis dos clubes en los que he jugado en España así que es una final que me apetece mucho ver. Creo que va a estar muy igualada y veremos un gran espectáculo".

El verano de la selección

Valdemoro también habló de la preselección que ha dado esta semana Miguel Méndez para el Eurobasket de este verano y subrayó el obstáculo que van a suponer las ausencias en el juego interior por las lesiones de jugadoras como María Araújo e Irati Etxarri.

"Para mí el problema es el puesto de cuatro, las lesiones van a trastocar un poco la configuración del equipo. Pero España siempre tiene que estar optando a las medallas, incluso aunque Astou Ndour tampoco vaya. Siempre somos una referencia por cómo trabaja la Federación, los clubes y por el talento de nuestras jugadoras", señaló.

Valdemoro aseguró que tras las decepciones de los últimos veranos es normal que haya cambios. "La reconstrucción de los equipos, la salida de jugadoras veteranas y emblemáticas es lo normal. Cuanto antes se incorporen los nuevos talentos más rápida es la adaptación. Después de un palo siempre hay una subida", apuntó.

Además habló de la evolución de la Liga española: "Está creciendo una barbaridad. Los proyectos como Valencia y Zaragoza que están con la estructura del masculino están ayudando al crecimiento y no hay que olvidar clubes tan carismáticos como el Avenida que lleva tantísimos años haciendo tanto por el baloncesto".

"El Valencia Basket tiene prácticamente a la mitad de la selección y jugadoras con las que la gente se identifica. Hacen contratos muy largos y eso no es normal en el femenino y hace que la gente se identifique", concluyó