El laberinto político hacia el Nou Mestalla

En dos meses y medio, el foco ha virado del encargo de una «auditoría externa e independiente con carácter inmediato» para evaluar el coste de las obras del estadio «antes de cualquier convenio o de las fichas en favor del Valencia CF SAD» -acordado el 21 de febrero por PP, Vox y Compromís en una moción de la Comisión de Urbanismo- hacia las propias fichas urbanísticas. A finales de abril, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, convocó a los grupos municipales con el objetivo de encauzar una postura común que comenzase por la aprobación en pleno de las tan manidas fichas. Una reunión que se desarrolló en la tarde del jueves en el Consistorio sin la presencia de la primera edil, según fuentes populares, porque «no tenía que ir».

La cita se cerró sin acuerdo y con posturas enfrentadas, por lo tanto, lejos de que pronto pueda llegarse a un entendimiento. De hecho, el socio de gobierno del PP, VOX, tenía claro desde antes del cónclave que su posición no iba a acercarse a la de los populares. «En esas fichas se le conceden derechos urbanísticos a Lim sin acabar el estadio. Nosotros no aprobaremos esas fichas, si llegan a pleno», dijo de modo tajante Juanma Badenas al salir de la cita con los otros grupos. Un pleno que por ahora no tendrá lugar, según las palabras del concejal de Urbanismo, Juan Giner: «Si no tenemos la garantía de que salgan, no podemos perder el tiempo en el pleno».

«Si no se aprueba con más de 17 votos el prohibirle al máximo accionista del Valencia que se pueda beneficiar de los suculentos aprovechamientos en la céntrica Avenida de Aragón... el 2 o 3 de agosto, Peter Lim tendrá barra libre para hacer lo que quiere porque esto es un estado de derecho», quiso alertar Giner. El responsable de Urbanismo explicó que después de que el gobierno autonómico de Ximo Puig caducase la ATE «dejó vigente los beneficios urbanísticos sin fichas ni condiciones».

¿Qué puede pasar en agosto?

Al respecto de esta cuestión, Libertad VCF y Marea Valencianista ya reaccionaron hace semanas diciendo que la reactivación de la ATE supondría beneficios únicamente en el caso de que el club cumpliese con los compromisos establecidos en el planeamiento urbanístico. Incluso, la Administración podría suspender dicha vigencia a partir de agosto, aludiendo al interés general y la viabilidad del proyecto conforme al artículo 69 de la Ley de Urbanismo.

«El acuerdo del Consell de 29 de julio de 2002 establece, en su punto quinto, las condiciones para el otorgamiento de licencias. Tales condiciones suponen la ejecución de los compromisos asumidos en la ATE, por lo que Lim no podrá transmitir a terceros el aprovechamiento urbanístico que pudiera corresponder al Valencia hasta que no cumpla con aquello con lo que se comprometió con la ciudad», recordaron desde Libertad VCF.

¿Fichas al pleno?

Las fichas urbanísticas fueron el caballo de batalla encima de la mesa política. Fichas que, como comentó el concejal, apenas han cambiado en relación con las «elaboradas, aprobadas y expuestas al público por el anterior gobierno municipal» que conformaron el PSPV-PSOE y Compromís. «Esas fichas impelen al Valencia, que en ningún caso podrá beneficiarse de los beneficios urbanísticos de la Avenida de Aragón sin que haya terminado y puesto en funcionamiento el nuevo estadio», argumentó el representante ayer ante la prensa del Partido Popular, que afirmó la voluntad de su grupo municipal de llevar a votación en el pleno las fichas: «Ahora que se han pronunciado los tribunales es el momento oportuno de someterlas al pleno y votarlas. Al resto de partidos, aunque hace meses les parecía bien, quieren hoy enredar el convenio con unos avales... las fichas son claras, se han expuesto al público y pueden ser votadas». Giner, además, informó que los únicos «añadidos» que tienen en la actualidad las fichas urbanísticas son «aspectos técnicos» en comparación con las que dejaron preparadas los representantes del gobierno del Botànic, y sobre las que llegaron a un acuerdo con el Valencia CF en enero de 2023.

Precisamente, el nuevo portavoz en València del partido socialista, Borja Sanjuán, tildó de «decepcionante» la reunión política sobre la hoja de ruta con el Nou Mestalla. «Empezó con la falta de respeto a la ciudad de la alcaldesa con su no presencia. Una persona que le ha dado la suficiente importancia al tema para hacer tres entrevistas, como mínimo, si pretendía alcanzar un acuerdo de ciudad tenía que haber venido a la reunión que ella misma convocó», indicó Sanjuán, que continuó criticando la actuación de María José Catalá en lo referente al Valencia CF desde que tomó posesión de la alcaldía en el verano de 2023.

Las obras del Nou Mestalla están paralizadas desde febrero de 2009, más de 15 años / J. M. López

«Nos hemos encontrado con la misma documentación que en septiembre, lo que es indicativo de que en Ayuntamiento se estaba esperando a ver si la sentencia del TSJCV decía otra cosa, y nos hemos sentado porque no le dio la razón a Meriton, que era lo que quería el equipo de gobierno. No se ha planteado ninguna propuesta ni solucionar para desatascar el tema», explicó el socialista, que agregó: «Nosotros hemos repetido que a las fichas le deben acompañar unas condiciones de cumplimiento que nosotros recogíamos en un convenio y una garantía económica suficiente para acabar la obra, que nos prevendría de que Lim volviera a dejar tirada a la ciudad».

Sanjuán: "El Ayuntamiento tiene la sartén por el mango"

Sanjuan también defendió que, tras la sentencia, «no tendría sentido que este Ayuntamiento le aprobase al Valencia mejores condiciones de las que tenía antes». «No aceptamos en nada el planteamiento de no aprobar nada hasta agosto y volver a un escenario ATE. Si de aquí a agosto no se aprueba nada, es decir, si el Ayuntamiento no impone sus condiciones del convenio, es única y exclusivamente responsabilidad de María José Catalá. Esto que nosotros exigimos lo puede aprobar el siguiente pleno. Si llegamos a agosto sin solución y nos metemos en una inseguridad jurídica para la ciudad, eso sería un grandísimo fracaso de la alcaldesa, y debería plantearse si vale para esto», explicó el portavoz del PSPV, que apuntó que «parece que este gobierno pretende aprobar las fichas sin ningún tipo de garantía más y permitir que Peter Lim pueda hacer el estadio que quiera sin garantizarlo económicamente».

Según relató Sanjuán, los asistentes a la cita por parte del PP -además de Giner, José Marí Olano, Rocío Gil y Juan Carlos Caballero- respondieron a la petición de que las condiciones que exige el PSPV se recojan en convenio con que, «a lo mejor, el máximo accionista del club no las aprobaba». «Después de la sentencia, la cuestión es unilateral del Ayuntamiento y tiene la sartén por el mango para hacer dentro de la ley», sentenció.

¿Cómo articular las exigencias del convenio 2005?

Preguntado por esta misma materia, el concejal contesta que «un convenio es cosa de dos y las cosas hay que ponerlas en orden». Recientemente, la alcaldesa Catalá dijo que exigirá al club de Mestalla la realización del estadio al que se comprometió en el convenio de 2005. Giner admitió que para articular esta vía «se le requirió al Valencia justificación de que cumple con los tres requisitos del convenio de 2005 -firma arquitectónica de reconocido prestigio internacional, estadio para 70 000 butacas y la pista de atletismo-, y los cumple. Los ha ido justificando en el seno de la tramitación de la licencia». Asimismo, el político popular informó de la tramitación de dicha licencia sigue «avanzando conforme a las previsiones», aunque no dio plazos.

Papi Robles: "No se nos ha entregado ninguna documentación"

Por otro lado, Papi Robles, la portavoz de Compromís, valoró tras el cónclave que la ciudad tiene «una alcaldesa débil, cobarde y que como ha visto que no iba a encontrar un acuerdo no se ha presentado. María José Catalá está demostrando una incompetencia brutal». «En la reunión no se nos ha entregado ninguna documentación, esto marca que el gobierno tiene como proyecto para esta ciudad dejar que Lim haga un estadio estafa. La alcaldesa quiere dar derechos urbanísticos y no pide condiciones del estadio que se necesita», señalo la política de Compromís.

Por último, Badenas dejó claro que «no se ha tomado ningún acuerdo» en la cita y consideró que «todos los grupos están dispuestos a convenir con Lim menos VOX, porque es un incumplidor». «En esas fichas, sorprendentemente para mí, se le concedían a Lim derechos urbanísticos aun sin terminar el estadio en la zona B, es decir, en Cortes Valencianas. Hablaremos con quien haya que hablar, no vamos a permitir que la desidia de tantos años en el Ayuntamiento le permita a Lim salirse con la suya», concluyeron desde VOX.

La reacción del Valencia, que descarta aval de Lim

Desde el Valencia, las reacciones tras la reunión política llegaron por boca de Javier Solís, que se mostró «defraudado y triste». «Los políticos deben ponerse de acuerdo por el bien de la ciudad, yo no sé lo que pasa con ellos, el club no pone ni quita alcaldes. El Mundial tanto para la ciudad como para el Valencia CF es una oportunidad importantísima», declaró. Cabe recordar, en la carrera contrarreloj por ser sede, que una auditoría que fijase los costes reales jugaría en contra del Mundial por una cuestión de plazos. Precisamente, en la reunión de políticos, Compromís y VOX preguntaron sobre los cambios de postura con la auditoría a Juan Giner y, según fuentes de estos dos partidos, se les contestó que llevaría demasiado tiempo.

«Para la licencia basta un proyecto básico; una vez la tienes, trabajas en un proyecto detallado. El Valencia no se ha negado a una auditoría, pero se han dado cuenta de que sin un proyecto detallado del estadio no se puede hacer una auditoría», aseguró el portavoz del Valencia, que descartó un aval de Lim al ser «un proyecto del Valencia, que es quien se quedará con el estadio».