Quien golpea primero golpea dos veces. Esa es la idea con la que llega el Valencia BC al primer partido de la final de la LF Endesa que les mide esta noche (20:00, Teledeporte) al Perfumerías en La Fonteta. Y es que además de la confianza que les da llegar a la lucha por el título tras haber ganado la Liga Regular, tienen claro que la clave es aprovechar el factor Fonteta, que por primera vez tendrán a favor en la tercera final consecutiva.

Una ventaja que les debe llevar en volandas hacia el primer título de Liga de su historia y, de paso, a lograr el billete directo para la Euroliga. «Es una pasada cómo está respondiendo la afición, el recibimiento tras el Schio, los aplausos tras Zaragoza, es espectacular cómo se identifican con el equipo. Vamos a hacer que la afición se sienta orgullosa», señaló Rubén Burgos en la previa a la final.

Además, el técnico destaca el buen momento en el que les llega esta final. «Anímicamente y de mentalidad el equipo ha ido creciendo. Las jugadoras son personas, tienen procesos y se tienen que recuperar de situaciones. Veníamos de mucho estrés, de una decepción y el duelo lo tienes que pasar, recuperarte física y mentalmente. El camino estaba muy trazado, sabíamos lo que queríamos. El equipo ha ido creciendo desde la victoria en Magariños. La responsabilidad, ambición e ilusión la hemos tenido desde el primer día, es el ADN de nuestras jugadoras, quieren dar el máximo y no vamos a guardar nada».

Experiencia acumulada

De hecho, aunque admite que el rival tiene más experiencia, asegura que a las taronja también les sirve haber jugado ya otras dos finales de Liga. «Son un equipo experto, es una final y hay que poner toda la carne en el asador. El equipo está motivado, ilusionado, esperamos estirar sensaciones. La experiencia de los últimos años nos muestra que será una final dura. Las jugadoras llegan motivadas por ambición competitividad, va a ser una final igualada y tendremos opciones. Tenemos más experiencia, vamos sumando finales, ya es la tercera y con el factor cancha».

Eso sí, Burgos no quiere cargar al equipo de demasiado presión. «Presión no tenemos ninguna, sería la primera liga para la sección femenina, es muy complicado, aunque sentir expectativas es un privilegio, significa que has hecho las cosas bien y estás en el sitio donde debes estar. El año pasado llegamos más mermadas, pero tenemos más opciones, hemos sido primeras, el factor cancha da seguridad».

Del rival, que llega con la baja de Onyenwere por su marcha a la WNBA, destaca el técnico que «tienen un ritmo de juego muy marcado y los pequeños despistes los castiga, intentaremos que no aprovechen su lanzamiento exterior, continuaciones de Reisingerova y Fasoula y creer en lo nuestro, en nuestra colectividad y la complementariedad de nuestras jugadoras, esto es lo que nos ha llevado a ser un equipo muy competitivo».

Juntas en la selección

Aunque este jueves serán rivales, en la final habrá nueve internacionales para la próxima concentración de cara al Eurobasket: Leticia Romero, Cristina Ouviña, Alba Torrens, Queralt Casas y Raquel Carrera por parte taronja y Silvia Domínguez, Maite Cazorla, Leonor Rodríguez y Andrea Vilaró, de las salmantinas. Todas ellas formarán parte del grupo que prepare el Eurobasket de este mismo verano, que se celebrará en junio en Israel y Eslovenia. La concentración se iniciará el lunes 15 de mayo y constará de hasta seis partidos de preparación, cuatro en España y dos en Hungría.