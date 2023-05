A pesar de la clasificación por la derrota del UCAM Murcia ante el Barcelona, Álex Mumbrú no pudo evitar un gran enfado por el mal partido del Valencia en la derrota ante el Río Breogán y tras hacer autocrítica, se mostró especialmente molesto con la falta de intensidad y ganas del equipo en un partido en el que dependían de ellos mismos para entrar en el playoff, sin tener que esperar resultados de tercero.

"Empezamos bien el primer cuarto, los cinco o seis primeros minutos, donde nos escapamos. A partir de ahí nos paramos, nos remontaron, el segundo cuarto fue más de lo mismo, nos cogieron 11 rebotes de ataque, en el tercer cuarto nos pusimos a defender ya jugar más duro, nos acercamos, pero nos vimos al final del partido sin bonus, controlando ellos, metiendo desde el uno contra uno, pero fue un mal partido con muy malas sensaciones", admitió.

A ello añadió que "es normal que la gente esté mal. No me esperaba este partido, tendré parte de culpa por no haberles hecho hincapié suficiente en lo que nos jugábamos, asumo parte de culpa y entiendo que la gente se vaya enfadada y que silbe al final, sólo faltaría que no nos exigiera. No hemos sido capaces de estar a la altura, se jugaban entrar en Europa y nosotros entrar en el playoff, no entramos en bonus, cada vez que tiraban cogían el rebote y ahí hay algo de deseo, entiendo que la gente se haya ido crispada y que nos exija más. Viene el playoff, ante un Barcelona herido, sólo le queda la Liga y querrá hacer un buen playoff, hay que apretar duro".

Y para ello, avisa que hay que cambiar la actitud de forma radical. "Si me conocisteis como jugador, sabéis cómo era, si las cosas no salen, luchas y coges todas las pelotas muertas, vas al choque, te tiras a tierra, haces faltas por ir al choque, si no estamos en bonus es que no vamos, porque si vamos nos pitan faltas".

Sin excusas

Mumbrú volvió a mostrarse exigente con sus jugadores a la hora de recordarles que nunca puede faltar lucha y ambición, aunque falte acierto. "Estoy cabreado porque dependíamos de nosotros. A veces las temporadas son duras, puedes poner excusas, que si lesiones, o Euroliga, pero hay una cosa que está por delante de todo y es que cuando sales, si sabes lo que te estás jugando, no entiendes que de repente dejemos de hacer las cosas y se nos pongan delante. Y si pasa, luchas y como luchas, pegas y como pegas haces faltas. No puedo ser que cada vez que tiraran cogieran el rebote".

Reacción

Sobre cómo puede recuperar la mejor versión del equipo de cara al partido del lunes en el Palau, prefirió mantener la calma y se limitó a señalar que "ahora mismo estoy muy caliente y es normal, en la banda intento tranquilizar cuando hay nervios, no puedo perder los papales porque si no, los pierde el equipo, pero estoy caliente y soy exigente y estas cosas no me gustan nada".