Bojan Dubljevic ha manifestado en repetidas ocasiones un deseo que ya no podrá cumplir, el de retirarse como profesional en València. El contexto vivido en las últimas semanas también ha privado al segundo hombre en el ranking de partidos oficiales con el Valencia (629) de despedirse de la afición de La Fonteta sobre el parqué. En parte por estos dos condicionantes, a pesar de que en las últimas fechas el fin de su etapa como 'taronja' iba convirtiéndose cada vez en más probable, ‘Dubi’ encajó la noticia con enfado.

SUPER contactó con Víctor Luengo, quien le precede en el ranking histórico con 643 encuentros oficiales, para conocer los porqués del Valencia BC. "Nos hubiera encantado que Bojan se despidiera en la pista como, por ejemplo, Rafa (Martínez). Pero no ha podido ser porque esta era una decisión muy importante y al terminar la temporada no estaba tomada. ¿Por qué? Se ha alargado porque la importancia de ‘Dubi’ obligaba a reflexionar sobre si hacer un intento más y, sobre todo, porque no sabíamos en qué competición europea estaríamos, hasta hace poco no había director deportivo y también debía analizarse el mercado", explica el director de Relaciones Institucionales y Primeros Equipos del Valencia.

Decisión tomada por motivos deportivos, económicos y de proyecto con Mumbrú

"Todos los jugadores pasamos por etapas, la de Bojan aquí ha sido increíble. Por diferentes circunstancias no ha podido ser. La decisión se ha valorado desde todos los aspectos, deportivo, económico, proyecto futuro... Tras tanto tiempo, el momento de salir siempre es duro", añade Luengo, que espera que Dubljevic en el futuro diga sí al homenaje que el Valencia BC quiere hacerle, retirar su camiseta y dar su nombre a una pista de L’Alqueria del Basket cuando la actual situación se enfríe.

"Espero que en un futuro esté en València para despedirse de la afición como él merece por todo lo que ha conseguido. Nos ha hecho ganar los principales títulos de club, ha estado con nosotros desde los 19 años, y queremos que tenga un homenaje a la altura del jugador que ha sido para el Valencia BC. Esta siempre será su casa". Como pasará con Sam Van Rossom, la intención del club es que el ‘14’ de Dubljevic luzca en lo alto del pabellón junto a las camisetas de Luengo, Nacho Rodilla y Rafa Martínez. Por ahora, anímicamente dolido, el montenegrino no está por la labor, aunque los dirigentes confían en que el tiempo cambie su perspectiva.

Histórico después de 11 temporadas siendo el referente

Bojan Dubljevic llegó en verano de 2012 del KK Buducnost. Capitán desde 2019, asumiendo el testigo de Rafa Martínez, el pívot de 2,05 m resultó clave en los títulos de la Liga acb Endesa en 2017, la Supercopa de España del mismo año y las Eurocup de 2014 y 2019.

El extranjero con más partidos en la historia del VBC, es también el máximo anotador y reboteador de la historia de la entidad ‘taronja’."No es un día fácil, no es un adiós fácil. Ponemos el final a una relación de tantas alegrías", escribía el perfil del club en las redes sociales junto a un vídeo de los éxitos de ‘Dubi’.