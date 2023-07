Alba Torrens, con una oferta de renovación del Valencia Basket encima de la mesa, ha confirmado en una entrevista concedida a Diario de Mallorca la información publicada por SUPER. La alero, reciente subcampeona de Europa con España, se ha citado con el club para definir su futuro en estos próximos días. "Es momento, en estos días, de tomar decisiones de cara a la temporada que viene. La calma y los silencios de Binissalem me ayudan, a veces, tienen las respuestas", indica.

Cuestionada por su futuro, Torrens admite que "aún no" ha tomado la decisión. "Hay opciones sobre la mesa y me gusta escucharlas todas, valorarlas, poner la balanza y ver cómo me siento. Procesar todo y decantarme por la que creo que para mí es la mejor opción", responde la mallorquina, que valora como "muy positivo" su regreso a la Liga Femenina en España de la mano del Valencia BC y muestra palabras de agradecimiento al club: "Ha sido muy bueno, no solo por conseguir el objetivo que nos marcamos en el Valencia, el título de Liga, se llevaba años compitiendo a un gran nivel y ha sido una Liga bonita y especial. Aunque hubo momentos difíciles en la temporada, algunos en forma de lesión, estoy muy agradecida al Valencia, al club, a la ciudad y a la afición. Agradezco la manera en la que me acogieron y cómo ha ido todo, todo el camino hasta llegar al resultado".

El reto de los Juegos Olímpicos de París 2024

Por otro lado, la jugadora de 33 años confiesa su deseo de "poder jugar los Juegos Olímpicos" de París 2024. "Soy una persona que se cuestiona mucho las cosas y siempre me pregunto si, a día de hoy, estoy en el sitio que tengo que estar. Tengo mucha ilusión por jugar esta temporada y por el objetivo de clasificarnos con la Selección. Queda un largo camino, pero me gustaría llegar y jugar los Juegos", afirma. Sobre su estado físico, Torrens dice que "molestias siempre ha habido", pero que ha cuidado su cuerpo "de la mejor manera". "Ahora necesito más trabajo fuera de la pista para poder estar jugando en ella".