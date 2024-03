El Valencia BC deja en el aire su liderato tras caer ante el Jairis

El liderato en solitario del Valencia Basket corre peligro después de una sorprendente derrota ante el Hozono Global Jairis en Murcia por 74-72. Un tropiezo inesperado y más tras ir ganando de nueve al inicio del último cuarto, aunque la falta de lucidez en ataque y los errores en los tiros libres, acabaron condenando a las de Rubén Burgos pese a los 15 puntos que sumaron Queralt y Iagupova, las únicas inspiradas junto a una Raquel Carrera que terminó con 11.

Con todas las jugadoras disponibles, Rubén Burgos apostó de inicio por un quinteto con Ouviña, Queralt, Iagupova, Carrera y Hempe. No fue sin embargo el mejor inicio para las taronja, que no tardaron en encajar un 5-0 con cinco puntos y un triple de Bishop. Eso sí, la reacción taronja no se hizo esperar y lanzamientos de Iagupova y otros tantos de Carrera, además de una canasta de Queralt, permitieron a las visitantes ponerse por primera vez por delante (9-10) antes del ecuador del primer período.

Cristina Ouviña, de nuevo titular ante el Jairis / Andrés Molina / CB Jairis

Pero si Bishop hizo daño en el inicio, otra interior como Nelson cogía su testigo para volver a poner a las de Anna Montañana por delante (12-10). A partir de ahí y tras dos triples de Iagupova y de Ouviña, el Valencia BC puso una marcha más y después de un nuevo triple de Gülich y de otra canasta de Iagupova, las de Burgos cerraron el primer cuarto con un cómodo 17-24.

Ventaja de +11

Una diferencia que aumentó en el regreso a la pista por medio de Torrens y de Carrera y que obligó a Montañana a parar el partido antes de los dos minutos del segundo cuarto, con 17-28 en el marcador.

Lejos de romperse el partido, sin embargo, las locales empezaron a recortar diferencias poco a poco tras un 2+1 de Horvat y dos triples de la extaronja Bettencourt, que puso el 33-38. Antes, Nelson en la pintura y Ayuso en el exterior, castigaban la defensa visitante, incapaz de evitar que se llegara al 38-38 a 1:16 del final de la primera parte, aunque Queralt puso el 38-40 justo después.

Liderazgo de Queralt

La capitana se echó el equipo a la espalda tras el descanso para mantener a las taronja por delante, aunque ayudaron también a ello los dos triples consecutivos de Gülich y Leti Romero después de un segundo cuarto en el que no hubo acierto desde el 6,75. Ayuso y Konig, sin embargo, anotaban también de tres y Nelson siguió haciendo daño en la pintura para ayudar a poner un inquietante 55-57 tras un 2+1 de Horvat casi al final del tercer cuarto.

El banquillo taronja, celebrando una de las canastas del Valencia Basket ante el Jairis / Andrés Molina / CB Jairis

Aún hubo tiempo, sin embargo, para que Erauncetamurgil y Torrens abrieran una pequeña brecha desde el tiro libre (55-61) antes de los diez últimos minutos.

Hundimiento en el último cuarto

La mallorquina, en la vuelta a la pista, anotaba el sexto triple taronja para poner el +9, aunque Horvat replicó desde el 6,75 justo después. Ayuso se empeñaba en liderar la remontada de las locales ante un Valencia BC al que le costaba anotar. Bishop y Sénechal, con un triple, ponía el 71-70 a falta de 1:28, pero Carrera devolvió la ventaja taronja desde el tiro libres tras dos fallos de Leticia Romero y otros tantos de Iagupova.

Las de Rubén Burgos, sin embargo, no lograron mantener su ventaja en el marcador y vieron como Horvat y Ayuso, de nuevo desde la línea de tiros libres y tras una pérdida, cerraban el partido con un 74-72 que deja el liderato en solitario pendiente de una posible victoria del Spar Girona sobre el Perfumerías Avenida, que juega este domingo a las 18:00. Y todo tras caer ante un rival al que ya costó ganar en el partido de la primera vuelta en La Fonteta.