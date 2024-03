Rubén Burgos: "No creo que hayamos tenido falta de actitud"

Rubén Burgos se lamentó por la derrota de este sábado en Murcia, pero a pesar de ello, defendió el trabajo y la actitud de unas jugadoras que, eso sí, no estuvieron acertadas en los últimos minutos, con fallos en el tiro, pérdidas y rebotes que se escaparon.

"Los detalles marcan la diferencia. Hemos tenido momentos donde han marcado estar a nuestro favor y por desacierto en finalizaciones cerca de la canasta y alguna pérdida de balón hemos pagado caros esos errores y hemos permitido que Jairis volviera a acercarse y tener opciones de partido. Los minutos finales en lo que dependía de nosotras hemos fallado en demasiados detalles y lo justo era perder cuando cometes esos errores en la parte final. Hablo de los tiros libres, algún rebote que no hemos cerrado bien y balón que se nos ha escapado de las manos y obviamente en la acción final donde encontramos el espacio con Alina liberada, pero con una buena defensa de Ayuso cometemos una pérdida y Jairis lo ha querido y lo ha conseguido", señaló Burgos.

Eso sí, el técnico del Valencia Basket no vio falta de ganas en sus jugadoras. "No creo que nosotras no hayamos deseado la victoria, no creo que hayamos tenido falta de actitud. La preparación de las jugadoras, llegaban con deseo y con ganas, pero en los partidos ajustados contra grandes equipos los detalles los definen y hoy hemos fallado en detalles que dependían de nosotras".

Aviso para la Copa y los playoff

Burgos extrae también una parte positivo al tropiezo ante el Hozono Global Jairis. "Es un buen aviso de cara a lo que nos viene de la Copa y los playoffs. Competir con los mejores significa que las cosas básicas y lo que depende de ti lo tienes que hacer muy bien. Seguimos preparándonos para dar alegrías a nuestra afición a la que hoy queremos agradecerles que se hayan desplazado a Murcia, que hayan alentado hasta el final y que hayan estado con nosotras a pesar del resultado”.

La valenciana Anna Montañana, actual entrenadora del Hozono Global Jairis / Andrés Molina / CB Jairis

Palabras hacia Anna Montañana

El entrenador del Valencia Basket no dejó pasar la oportunidad tampoco de felicitar a la también valenciana Anna Montañana, entrenadora del Hozono Global Jairis. “Hay que felicitar al Jairis y a su entrenadora Anna Montañana y a su afición por una merecida victoria. Es una cancha complicada. Veníamos sabiendo que ellas realizan un buen baloncesto, especialmente en la parte ofensiva y por eso se ha visto un buen partido los 40 minutos, de intercambios, de rachas y acciones espectaculares. Respecto al juego en sí y lo que dependía de nosotras, por momentos hemos estado satisfechas con lo que hacíamos en la pista, con las variantes y las respuestas que hemos tenido ante un buen equipo y ante algunas ventajas que conseguíamos con fluidez".