Mumbrú: "Nuestros jugadores se han rebelado y eso ha dado mucha gasolina al final"

El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, destacó el valioso triunfo ante el UCAM Murcia en un partido de "mucha tensión y presión" que empezó de forma prometedora pero que se complicó en el tercer cuarto, a pesar de lo cual su equipo siguió confiando. "Era un partido a priori difícil, muy difícil, y cuando antes se nos cae Jovic un poquito más", apuntó. "En la primera parte hemos dominado el juego, ha sido una de las mejores primeras partes tanto en defensa como en ataque, de muy buen baloncesto contra una de las mejores defensas, tenía mucho mérito. Ellos luego han cambiado tácticamente, nos han dejado tirar a nuestros 5, no han estado acertados, y hemos caído en energía. Es la tercera semana del tercer partido de Euroliga, íbamos un segundo tarde en todas las acciones. Nos han metido 27 puntos y es demasiado. Aún así, muy orgulloso de mi equipo, estando siete abajo hemos sido capaces de seguir confiando y defender mejor que nunca para que ellos no anotaran, y llevarnos un partido complicado en una semana muy intensa para nosotros", añadió en rueda de prensa en La Fonteta.

Mumbrú dijo que el encuentro fue como "una partida de ajedrez", muy táctico, con Sito Alonso: "En el momento que comienzas a fallar entras en una vorágine, hemos ido cambiando de 5 a ver si encontrabamos al más acertado para romper el partido, no ha sido así y ha sido un poco una partida de ajedrez. Ya tenía en la cabeza jugar con cinco pequeños pero no podíamos hacerlo desde el tercer cuarto, hemos tenido que esperar hasta el final porque sabíamos que íbamos a sufrir en el rebote. Necesitabamos desatascar el ataque, en un partido que se nos ha complicado después de ir 18 arriba y que se nos pusieran 7 arriba. Ha salido bien y hemos ganado".

El técnico catalán, antes que quedarse con algo en concreto del encuentro, elige "la semana": "Me quedo con la semana, veníamos de una derrota importante y dura en Girona, era difícil ganar el partidodel Bayern, importante para el play-in, y en Mónaco un partido muy serio que no sé si nos merecíamos más. Y hoy nos presentábamos con bajas, ante un equipo que defiende muy bien y juega muy bien. La primera parte ha sido muy buena, y después del tercer cuarto lo mejor que hemos tenido es que hemos seguido confiando en la solución, luchando, y los últimos tres minutos aparte de la parte táctica creo que defensivamente hemos estado muy bien", argumentó.

Basket Average

Mumbrú destacó igualmente la importancia de ganar al UCAM Murcia por segunda vez esta temporada, pues el basket average puede permitirle incluso ser cabeza de serie en el futuro. "Tiene importancia la tabla, porque estar sumergido en la Euroliga y estás compitiendo en partidos duros, luego llegas a la acb y te llevas alguna sorpresa en algún partido. Era un partido muy importante porque teníamos que estar muy enganchados en el grupo de 16 victorias, porque si perdíamos se nos ponían a dos y estaba el basket average por medio. Hemos estado concentados durante los 40 minutos, incluso en los momentos que no estamos bien, menos ese tercer cuarto de poca defensa. Era una victoria importante ante un equipo muy duro, bien entrenado que sabe lo que hace, y sabíamos que iba a ser un partido duro para nosotros".

Detalle de Mumbrú con el Valencia Basket femenino El técnico tuvo una "mención especial" para el Valencia Basket femenino que este domingo se proclamó campeón de la Copa de la Reina pese a perder a Raquel Carrera por una grave lesión en cuartos de final: "Estamos superorgullosos y esperamos poder celebrarlo con ellas".

Jugada polémica

Sito Alonso, poco antes, pidió a los árbitros aclararse con jugadas como una defensa de Anderson en la que el taronja parecía haber tocado tablero, pero Mumbrú evitó pronunciarse. "Nunca suelo hablar de los árbitros ni para bien ni para mal. Son finales ajustados, que cuando un árbitro va a revisarlo y lo para frame a frame, en la decisión hay poco margen de duda en el error. Una cosa es que la tomen en el segundo en el que está pasando o que lo revisen luego. El reglamento está para eso. Pero como ya digo nunca hablo del arbitraje y tampoco lo voy a hacer hoy".

Su homólogo del conjunto murciano había comentado: "Me gustaría quitar la regla del golpe al tablero porque no tiene sentido. Cuando das un golpe al tablero o es canasta o no es canasta, pero yo llevo un follón, en Murcia es canasta y aquí no es canasta, eso no tacha el esfuerzo que han hecho los dos equipos, pero esa sensación de no dar canasta cuando le ha dado un golpe al tablero que ha vibrado...".

Y admitió haber sentido la presión que se notó en los banquillos y en los jugadores ante lo que había en juego: "Era un partido tenso, creo que es cierto que Murcia llegaba aquí con la ilusión de ganarnos y se ha notado desde la primera acción, cuando metían un triple alguno lo ha dedicado al banquillo. Nuestros jugadores se han rebelado y eso nos ha dado mucha gasolina, porque ha habido momentos que íbamos físicamente tocados. Es un partido muy muy duro, casi de playoffs que vas al límite, y hay una presión extra y sabes que pueden pasar estas cosas".

Celebración de Anderson con Juan Roig, recién llegado de Huelva, donde el Valencia Basket femenino ganó la Copa de la Reina / E. Ripoll

Sito Alonso: "Se ha decidido con nuestra pérdida de balón y la antideportiva inmediata"

Por su parte, el entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, tuvo palabras de elogio para sus jugadores y para sus aficionados que llenaron una grada entera, así como para los jugadores del Valencia Basket: "Hay que agradecer a los aficionados del UCAM Murcia porque han llenado una grada entera, había muchos más desperdigados, y porque han hecho algo muy difícil de hacer, que es creer en el equipo siempre, incluso cuando vas 18 abajo son los que más están animando y es de agradecer la confianza y el carácter".

"Felicitar a los jugadores del UCAM Murcia sin lugar a dudas. El Valencia Basket ha jugado muy buen baloncesto en los primeros minutos, 9-10 en tiros de tres a falta de unos minutos para acabar el segundo cuarto y golpe mental muy duro para seguir creyendo en las posibilidades del equipo. Pero este equipo es muy difícil que lo tumben. Ha jugado muy bien sin balón y nos han generado diferentes rebotes que nos han ido ir perdiendo de 18 puntos, cuando el partido no era para ir tan abultado. Y por encontrar solución al final con 50 por ciento en triples. Pero ha habido dos acciones muy meritorias de Valencia Basket, una acabada en dos más uno, y un jugador como Anderson capaz de meter un triple que ha igualado el partido. Se ha decidido con nuestra pérdida de balón y la antideportiva inmediata, con más dos abajo a falta de un minuto, que es clave, pero si la han revisado no hay nada que decir", concluyó.

Sito Alonso reconoció "el esfuerzo del Valencia Basket y del UCAM Murcia, los que han jugado más y los que han jugado menos, han hecho un gran trabajo". Y explicó cómo había conseguido que su equipo reaccionara tras el descanso: "Hemos hablado de la realidad de lo que estaba pasando. Que ellos estaban superacertados, pero que venía de una intensidad muy alta de un equipo que necesitaba ganar para no descolgarse de nosotros por dos victorias. Tenían ese riesgo grande, a falta de ocho jornadas para acabar la competición. Ellos han salido muy muy bien por eso. Nosotros también, pero las pérdidas y los triples nos han desarbolado. Hemos hablado de esa realidad. Hemos cambiado dos o tres cosas de nuestro sistema defensivo y nos han salido bien, como nos podían salir mal. La intensidad brutal del UCAM Murcia hacía tiempo que no la veía, íbamos 70-77 a falta de nada. Y ellos han encontrado esas ocasiones, y hemos tenido esa ocasión de llevar el partido posiblemente a la prórroga".