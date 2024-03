Rubén Burgos: "Awa Fam ha hecho un partidazo"

Rubén Burgos compareció en sala de prensa después del partido contra el Barça y se mostró muy satisfecho con la actuación de sus jugadoras, que se impusieron con una demostración de calidad y juventud apabullantes. El 'coach' dejó las siguientes reflexiones:

Análisis del partido

Hemos vuelto a ganar en casa. Nuestro público se merecía una victoria después del apoyo del jueves, que nosotros no estuvimos bien. Por momentos hemos encontrado ritmo y buenas ocasiones, hemos hecho un mal tercer cuarto, es obvio. El rival se juega mucho, salir de las posiciones peligrosas y han salido con convicción, han sacado rédito de algunas ventajas. Hemos perdido muchos balones en el primer cuarto, hemos defendido mal el lado débil, llegaban tarde las ayudas… Y de eso se han beneficiado. La segunda parte la defensa fue espectacular y nos dio alas en el terreno anotador. En el tercer cuarto no hemos vuelto a ese nivel y hemos dado concesiones con algunas dudas en el ‘spacing’, jugando con algunos quintetos que hemos utilizado menos, con jugadoras que han ocupado posiciones que no son las suyas. En ese cuarto el ataque nos ha llevado a no defender a nuestro nivel. En el último cuarto hemos salido muy bien, con el acierto de Alba, Alina, la defensa de Queralt, Nadia ha cerrado muy bien el rebote y Cris nos ha dado equilibrio en la dirección para volver a la renta que teníamos y las jóvenes siempre suman, hoy más todavía. Awa Fam ha hecho un partidazo y todas venían de jugar esta mañana menos minutos porque sabíamos que iban a participar esta tarde.

Lesiones de Leticia Romero y Marie Gülich

Leti no está mal, de hecho el tobillo va mejor de lo esperado. Su deseo era jugar el partido en Salamanca y luego le tocaba un periodo de descanso y llegará al siguiente partido. Hoy podría haber forzado, pero siguiendo las pautas médicas, era mejor. No empeoró el tobillo con los minutos contra Salamanca. Marie regresará de sus tratamientos y del tiempo de parada aconsejada por los servicios médicos. Queremos que vuelva a gusto, convencida, a su nivel. Estará a tiempo y a buen rendimiento.

Nivel del rival

No le quiero quitar ningún mérito a Barcelona, es un equipo muy bien entrenado. El trabajo de sus entrenadores fue el mejor de la liga la temporada pasada y este año lo siguen haciendo pero tienen menos efectivas. En el tercer cuarto hemos cometido errores y un equipo que viene con el agua al cuello no te va a perdonar. En el último sí hemos sabido reaccionar y Alba nos ha enchufado al partido, era la jugadora que más claro lo tenía.

Awa Fam

Awa cuando entrena con nosotras es una más y a veces es la mejor interior del equipo. Su nivel va aumentando, afortunadamente el plan de que liderase al equipo challenge la está haciendo madurar, está dominando la categoría no solo numéricamente sino también en el conocimiento del juego. Es muy joven, va a tener mucho recorrido por delante, va a ganar detalles de experiencia que a veces le penalizan y es normal. Cuando ha entrado en pulsaciones nos ha dado muy buenos minutos, el equipo ha jugado muy cómodo con ella y ha ganado los rebotes en los dos aros. Progresa adecuadamente.

Fichajes

La dirección deportiva está atenta al mercado todo el año. Ahora mismo más aún. No nos obsesiona, al menos inmediatamente. Es una cosa que está ahí, pero Esteban me mantiene un poco al margen creo que acertadamente porque el ‘staff’ tiene que estar en el día a día. Pensamos en las jugadoras que tenemos aquí que nos han dado una buena rotación interior.