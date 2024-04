Xavi Albert: "Queremos que venir a La Fonteta sea un motivo de fiesta"

El entrenador del primer equipo masculino de Valencia Basket, Xavi Albert, señalaba en la previa del encuentro que el domingo 21 a las 17:00 le medirá al Lenovo Tenerife que “jugamos contra un equipo que está en un estado de forma increíble. Un equipo sólido atrás, que está jugando el mejor juego ofensivo de la Liga acb. Siempre tienen un gran nivel pero especialmente cuando llegan momentos donde todas las piezas encajan como ahora, es un equipo que da gusto ver en ataque. Y es un reto muy chulo para nosotros intentar contrarrestarlo”.

Preguntado por la importancia de este duelo directo, el técnico taronja comentaba que “no es que sea una final, ni clave, pero vamos a estar igual en cada jornada desde aquí a que acabe la temporada. Es un partido que si lo ganamos lo vuelve a comprimir y te mete en las opciones, aguantando el average, de pasar a los equipos que tienes por delante. Y si pierdes, la competición no perdona y te deja en otro frente. Están tan abiertos los playoffs y tan cara cada plaza que no haremos ideas a futuro más allá de intentar competir lo mejor posible y ser mejores de lo que fuimos la semana pasada y dar un paso más hacia adelante”.

Xavi Albert tiene claro que la clave contra Lenovo Tenerife “es conseguir destruir sus líneas de creación habituales. Pero estamos hablando de un equipo que domina tantos registros tácticos, que hacen tantas cosas bien, que tiene gente con la experiencia que tienen y que dominan lo que quieren jugar al nivel que quiere jugar su entrenador. Hay muchas líneas. Cuando no es la relación de Marcelinho con Shermadini es el poste alto distribuyendo con Guerra. La entrada de Kyle Guy les ha dinamizado desde la generación y no solo desde el bloque directo de tiradores. Están en un gran momento Salin o Sastre. Y podría continuar. Tienen bajas, nosotros también y seguro que eso les resta potencial pero eso es parte del deporte. Destaco que tienen un nivel altísimo y están en un momento muy bueno”.

Pese al reconocimiento de la calidad y el momento de forma del rival, el entrenador taronja considera que “nosotros también estamos yendo hacia arriba. Y es una muy buena prueba. Tratar de imponernos y ver si nos preparamos para estar a un nivel o todavía nos queda trabajo por hacer. Yo confío mucho en el grupo, confío mucho en lo que están haciendo y confío que se va a ver un buen partido de baloncesto el domingo”.

Xavi Albert, con Sergio de Larrea en un entrenamieno en La Fonteta / Miguel Ángel Montesinos

Factor Fonteta

Con el regreso al pabellón tras dos semanas de ausencia, Xavi espera que la Fonteta vuelva a ser un factor decisivo: “Lo primero es que consigamos darles el nivel para que tengan muy presente que venir sea un motivo de fiesta. Venir a pasar un buen rato. Aceptando los momentos en los que todo sale de cara y que de una manera natural todos nos sentimos empujados. Y aceptando los momentos malos o buenos que tengamos como una parte más del deporte que venimos a ver. Les pediría que vengan, ahora hay menos partidos y reducir el calendario potencia venir de una forma más limpia para el espectador. Que vengan con muchas ganas de disfrutar el partido, de empujar. De que se sientan la parte clave que fueron en el partido ante Baskonia. Y que juntos de la mano vamos a ir partido a partido. Ojalá nos ayuden a que los momentos buenos sean muy buenos y en los momentos en los que entren dudas, nos limpien rápido la cabeza como el otro día